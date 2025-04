A Neuchâtel si va al museo su prescrizione medica

Il Museo etnografico di Neuchâtel partecipa al progetto pilota. Keystone / Jean-Christophe Bott

Neuchâtel ha adottato una serie di misure per la promozione della salute. Una di queste è piuttosto originale: le visite museali prescritte dai medici di base. La città di Neuchâtel sta sperimentando questo progetto pilota da gennaio.

2 minuti

Amanda Jenni, RTS

Da gennaio, alcuni visitatori del Museo etnografico di Neuchâtel mostrano una ricetta medica al posto del biglietto. La ricetta museale è una prescrizione medica che consente di visitare un museo gratuitamente.

Il programma è pensato per promuovere il benessere fisico e mentale dei pazienti. “Quando si è malati, non si esce molto. Quindi ci sono momenti in cui si possono ricaricare le batterie e godersi la natura, ma ci sono anche momenti in cui si vuole continuare a imparare qualcosa di nuovo. E alla fine ci fa un gran bene”, afferma Claudia, una paziente in remissione che beneficia di una prescrizione museale.

Il reportage della RTS (in francese):

Contenuto esterno

Questo approccio è nuovo per il Cantone di Neuchâtel e permette ai pazienti e alle pazienti di visitare gratuitamente uno dei quattro musei della città. Le autorità hanno già messo a disposizione un centinaio di prescrizioni. “Questo dimostra alle persone che non ci sono solo i farmaci nella salute”, afferma la dottoressa Elisabeth Flammer, medico di base.

Un programma introdotto a Ginevra nel 2019

A Ginevra, dal 2019 l’arte e la cultura sono parte integrante dell’assistenza ai pazienti. “È un buon momento per stimolare la creatività, per scoprire se stessi come individui, per conoscere altre persone e anche per vedere che si può pensare alla propria vita in modo diverso”, spiega il dottor Frédéric Sittarame, medico associato di cardiologia presso l’HUG.

Il Museo Ariana, il Museo etnografico di Ginevra, il Museo d’arte e di storia di Ginevra e ArtHUG partecipano a questo progetto pilota.

L’obiettivo è offrire un momento di benessere culturale e aiutare i pazienti a uscire dall’isolamento e dalle restrizioni legate alla malattia. A Neuchâtel, il Cantone ha investito 10’000 franchi nel progetto pilota. Successivamente, ne potrebbe investire fino a 200’000 ogni anno.

Una valutazione sarà effettuata alla fine del 2026.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz