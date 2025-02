Per comprare una casa di proprietà, spesso l’eredità arriva troppo tardi

Le eredità svolgono un ruolo decisivo nel finanziamento della proprietà di un'abitazione in Svizzera. Keystone, Michael Buholzer

In molti casi, l'acquisto di una casa in Svizzera dipende da un'eredità. Ma questa arriva sempre più tardi. Con i prezzi degli immobili in costante aumento, finanziare le proprie quattro mura diventa sempre più difficile.

Sven Zaugg, SRF Altre lingue: 2 Deutsch de Wohneigentum: Wenn das Erbe zu spät kommt originale Di più Wohneigentum: Wenn das Erbe zu spät kommt

Français fr Quand l’héritage arrive trop tard pour acquérir un logement Di più Quand l’héritage arrive trop tard pour acquérir un logement

L’anno scorso in Svizzera sono stati ereditati oltre 90 miliardi di franchi. Un franco su due che la popolazione possiede in Svizzera proviene da un’eredità, il valore di queste ultime è più che raddoppiato negli ultimi 20 anni. Il motivo: l’economia svizzera è cresciuta nel Dopoguerra e ciò ha portato a un rapido aumento della ricchezza tra le persone della generazione dei “baby boomer”. Gli ultraottantenni sono la fascia d’età più ricca del Paese.

Le eredità hanno un ruolo decisivo nel finanziamento di un’abitazione. Senza un’eredità, per una parte significativa della popolazione svizzera è quasi impossibile realizzare il sogno di possedere una casa. Questo perché i prezzi degli immobili sono letteralmente esplosi negli ultimi anni. I prezzi sono aumentati quasi ininterrottamente dal 2000.

L’attuale barometro generazionale mostra quanto sia importante l’eredità per finanziare la proprietà di una casa. Ben due terzi delle persone intervistate hanno dichiarato di non potersi permettere l’acquisto di un’abitazione in Svizzera senza una cospicua eredità. Il sondaggio rappresentativo è stato condotto dall’Istituto Sotomo per conto della Berner Generationenhaus.

Casa di proprietà e accumulo di ricchezza

Una delle domande figuranti all’interno del sondaggio è la seguente: “È d’accordo con queste affermazioni? In Svizzera, la proprietà di un’abitazione può permettersela solo chi riceve una cospicua eredità”.

Il 58% è di questa opinione. Tuttavia, non è solo l’entità dell’eredità o il fatto che la si erediti o meno a essere determinante. È anche il momento in cui si eredita. Un’eredità sarebbe più utile nella fase della vita in cui la creazione di una famiglia è imminente e il desiderio di possedere una casa diventa evidente. Le finanze sono spesso particolarmente ristrette in questo periodo.

Tuttavia, la maggior parte della popolazione svizzera eredita solo in età pensionabile. In altre parole: troppo tardi per finanziare una casa. “Esiste un divario tra il bisogno di beni e la loro effettiva disponibilità”, si legge nello studio. Questo riduce notevolmente i benefici delle eredità.

I dati raccolti mostrano che la maggior parte delle persone in svizzera beneficia delle eredità solo in tarda età. Ad esempio, gli ultrasessantacinquenni hanno già ereditato in media 205’000 franchi svizzeri e prevedono di ereditare quasi altrettanto (189’000 franchi). In confronto, i giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni hanno ereditato solo 48’000 franchi, ma prevedono di ereditare altri 412’000 franchi.

Nonostante l’importanza centrale dell’eredità, è chiaro che molte persone in Svizzera tendono a rimandare. Quasi due terzi non hanno ancora stilato un testamento o un contratto di successione.

Inoltre, la maggioranza è scettica riguardo alla possibilità di trasmettere parte del proprio patrimonio alla generazione più giovane in una fase precoce. Solo il 17% ha piani concreti.

