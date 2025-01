Così vengono creati i “libretti rossi” delle votazioni

"L'opuscolo di febbraio è molto scarno perché c'è solo un tema in votazione – sono solo 16 pagine." Keystone / Martial Trezzini

La tipografia Vogt Schild di Derendingen ha un'importante commessa per la Confederazione Svizzera: per ogni votazione, stampa sei milioni di libretti esplicativi.

Per la votazione del 9 febbraio, ancora una volta, sono stati imbucati nelle cassette delle lettere dell’elettorato i “libretti di voto” rossi. Sono stampati dalla tipografia Vogt Schild di Derendingen, nel Canton Soletta. L’azienda è incaricata dal Governo federale di realizzare gli opuscoli informativi per le quattro domeniche di voto annuali.

Tuttavia, per far sì che gli opuscoli arrivino in tempo, è necessario un certo anticipo. Dopo l’ultimo giorno di votazione di novembre, Derendingen era già a metà della produzione dell’opuscolo che informa gli elettori sull’iniziativa in votazione la prossima settimana, l’iniziativa per la responsabilità ambientale. Eravamo presenti quando è stato stampato.

Il libretto di voto è stampato in quattro lingue: tedesco, italiano, francese e romancio. SRF/Marco Jaggi

Le macchine lavorano ad un ritmo costante. “Attualmente produciamo circa 23’000 copie all’ora”, spiega Rolf Steiner, che gestisce la tipografia di Soletta da 23 anni. Questa volta c’è relativamente poco da fare. “L’opuscolo di febbraio è molto scarno perché c’è solo un tema in votazione: sono solo 16 pagine”.

Dal punto di vista finanziario, per la tipografia è un grande vantaggio che il popolo svizzero sia chiamato ad esprimersi sul maggior numero possibile di proposte. “Per noi è chiaro: più temi in votazione ci sono, meglio è”, dice Steiner con un sorriso. “Ma in ogni caso, ogni volta è una grande sfida”.

Fino a 600 tonnellate di carta

Per Vogt Schild, quella del Governo federale rappresenta la commessa più grande. Il personale ci lavora per cinque settimane alla volta, 24 ore su 24, in un’operazione su tre turni. Sono 15 i dipendenti al lavoro sull’opuscolo.

Rolf Steiner gestisce la tipografia solettese da 23 anni. SRF/Marco Jaggi

Per Vogt Schild, fa una grande differenza il numero di temi e lo spessore del libretto di voto. Steiner lo illustra con la quantità di carta: “Per l’iniziativa di febbraio servono 100 tonnellate di carta”, dice. Ma se ci sono quattro proposte, ad esempio, ognuna con spiegazioni dettagliate, la quantità di carta necessaria sale fino a 600 tonnellate. “Si tratta di quantità incredibili che devono essere consegnate in più fasi. Qui non avremmo spazio per tutta quella carta in una volta sola”.

Stampare le schede di voto, una scienza

A Derendingen non vengono stampati solo i libretti, ma anche le schede su cui elettori ed elettrici scrivono il proprio voto. Si tratta di una scienza in sé, sottolinea Rolf Steiner. “C’è molta competenza e passione dietro”. Il taglio semicircolare sul bordo della scheda elettorale, ad esempio, è particolarmente complicato.

Così vengono create le schede di voto:

Precedente Seguente Prima di tutto, vengono stampati grandi fogli con 36 schede di voto. Nella foto Roger Wolf, responsabile della produzione e tipografo esperto. SRF/Marco Jaggi La stampa iniziale e le schede finite. SRF/Marco Jaggi Le schede devono essere tagliate con precisione. SRF/Marco Jaggi Schede di voto quasi pronte. Manca ancora caratteristico taglio semicircolare a lato. SRF/Marco Jaggi Una volta che il taglio semicircolare è effettuato sul bordo delle schede, vengono impacchettate in pile. SRF/Marco Jaggi Fotografia 1

Per garantire che l’opuscolo informativo arrivi in tempo, la tipografia riserva delle fasce orarie per ogni votazione. Se non c’è nessuna votazione, l’azienda resta a mani vuote. A volte, invece, c’è meno da fare, come nel caso della singola votazione di febbraio.

Dalla tipografia ai centri di imballaggio

12 milioni di graffette vengono inserite nei 6 milioni di libretti. I 2’500 pallet di opuscoli sono consegnati a 67 località nei cantoni, dove saranno confezionati in buste, ad esempio in laboratori per persone con disabilità.

Nell’ultima votazione, l’affluenza è stata di appena il 45%. Rolf Steiner non è preoccupato dal fatto che gran parte della popolazione probabilmente getta il prodotto stampato da Vogt Schild direttamente nella carta straccia. “Siamo orgogliosi di poter contribuire, come azienda grafica, alla democrazia svizzera”.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz