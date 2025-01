Emigrare temporaneamente: come sta la famiglia svizzera in Thailandia

La famiglia Karrer sfrutta il tempo all'estero anche per trascorrere più momenti assieme, come qui durante le vacanze estive in Indonesia. Per gentile concessione della famiglia Karrer.

Un anno e mezzo fa, i Karrer si sono trasferiti a Bangkok. All'epoca i figli sono stati messi di fronte a un fatto compiuto. Oggi i genitori non farebbero nulla di diverso. Cosa ha reso il loro progetto di emigrazione così di successo?

“Mi sono fatto molti amici”, ci dice al telefono da Bangkok il piccolo Louis Karrer di nove anni. Da quasi un anno e mezzo vive con il fratello di sette anni Luc e i suoi genitori nella capitale thailandese, dove frequenta la scuola svizzera. “Anche il mio migliore amico si chiama Louis, per questo a scuola mi chiamano Luigi”, dice con orgoglio.

Louis e suo fratello Luc all’inizio non erano entusiasti dei piani di emigrazione dei genitori. “Abbiamo dovuto promettere loro che un giorno saremmo tornati a casa”, ci aveva raccontato la madre Stephanie prima di trasferirsi all’estero nell’estate del 2023.

La nostalgia è sempre presente. “Mi mancano i miei giocattoli, la neve e la nostra casa in Svizzera”, dice Luc. Se dipendesse da lui, ci tornerebbe presto.

A spasso per le strade di Bangkok. Per gentile concessione della famiglia Karrer.

La vacanza in loco è stata utile

In linea di principio, però, tutti si sono ambientati molto bene. “I 17 chili di Lego che abbiamo portato con noi hanno reso tutto più facile”, racconta Stephanie Karrer, che lavora come insegnante presso la Scuola svizzera di Bangkok. Anche il fatto che la famiglia avesse trascorso le vacanze nella capitale thailandese prima di emigrare ha avuto un effetto molto positivo sulla loro esperienza.

“Così Louis e Luc hanno potuto farsi un’idea della loro futura casa”, dice Marius Karrer. Inoltre, era importante che avessero già avuto modo di conoscere delle persone, ad esempio una futura compagna di giochi.

>> I passi che possono aiutare quando si vuole emigrare con dei bambini:

Un soggiorno a ruoli invertiti

La famiglia Karrer è ormai giunta quasi a metà della sua avventura all’estero. Il piano era di rimanere tre anni, durante i quali Stephanie e Marius Karrer si sarebbero scambiati i ruoli. Lei lavora a tempo pieno alla scuola svizzera, mentre lui si occupa della casa e dei bambini. Entrambi hanno dovuto adattarsi alla nuova routine, iniziando da zero.

All’inizio, è stato difficile mettere da parte gli aspetti organizzativi della vita quotidiana, ricorda Stephanie Karrer. Per Marius Karrer, ex responsabile della gestione, è stato insolito non avere più una visione d’insieme delle finanze. Infatti, in Thailandia, una persona accompagnatrice non può avere un conto personale. “Ma ora le cose vanno alla grande”, dice Marius, parlando dello scambio di ruoli. Nel frattempo, lui ha tre lavori: studente, casalingo e allenatore di calcio.

Presso la Scuola svizzera di Bangkok, nell’ultimo anno e mezzo è stata istituita una scuola di calcio. Poi è entrata in gioco addirittura anche la squadra della Bundesliga tedesca Borussia Dortmund. Nella capitale thailandese, i due ragazzi Karrer si allenano ora alla BVB International Academy ThailandCollegamento esterno. Marius Karrer allena la squadra di Luc e una squadra femminile.

Marius Karrer è impegnato a Bangkok come allenatore di calcio presso la BVB International Academy Thailand. Per gentile concessione della famiglia Karrer.

L’emigrazione andrà ai tempi supplementari?

Stephanie Karrer è molto impegnata con il suo lavoro a tempo pieno. “In Svizzera non lavoravo al 100% da molto tempo”, afferma. Inoltre, in Thailandia non esiste una mezza giornata libera a settimana, come di solito accade in Svizzera. E così le manca anche il tempo da trascorrere con i figli a casa.

Ma nella fase in cui si trovano i bambini attualmente, suo marito è la persona giusta per stare di più a casa. “Non potrei offrire loro alcune delle cose di cui hanno bisogno ora, come può fare mio marito”, dice.

A Bangkok le spiagge non sono lontane. Per gentile concessione della famiglia Karrer.

La famiglia Karrer non ha ancora deciso se prolungare la sua esperienza di emigrazione in Thailandia. Louis afferma: “Adoriamo la nostra casa, i nuovi amici, gli allenamenti di calcio e il mare”. A differenza di suo fratello, vorrebbe rimanere più a lungo. E anche la coppia Karrer non è contraria a una simile ipotesi. Infatti, l’attuale modello familiare consente loro di trascorrere molto tempo insieme, soprattutto quando Stephanie non deve insegnare.

Quello che manca a tutti della Svizzera è il cibo: “I miei genitori hanno appena portato 94 pacchetti di cracker svizzeri”, dice Marius Karrer. Gli spuntini sani per i bambini a metà mattina scarseggiano in Thailandia. E con le temperature calde a volte desiderano il clima più fresco della Svizzera. “Spesso fa troppo caldo per poter giocare a calcio all’aperto”, osserva il papà-allenatore.

Guardando indietro, i Karrer non farebbero nulla di diverso. La loro emigrazione – per quanto possa durare – è riuscita.

Articolo a cura di Balz Rigendinger

Traduzione di Daniele Mariani

