La pandemia ci ha reso più ricchi?

Un dipendente porta un tavolo al Café Arcas, 16 marzo 2020, a Coira. In quel periodo, il Governo grigionese aveva deciso la chiusura di negozi e ristoranti a causa del coronavirus. Keystone / Gian Ehrenzeller

Le famiglie svizzere hanno messo da parte 30-40 miliardi di franchi durante la pandemia.

Perché le persone hanno risparmiato di più: le persone sono state costrette a rimanere a casa in seguito al lockdown durante la pandemia di coronavirus. Nella maggior parte dei casi non potevano andare in ufficio. I ristoranti e i bar erano chiusi e gli spostamenti erano molto difficili. Il turismo, la ristorazione e altri settori economici sono stati tenuti a galla da misure di sostegno.

La nuova normalità ha dominato le nostre vite per mesi a partire dal 2020. Poiché a volte era quasi impossibile continuare a consumare come prima, le persone hanno risparmiato di più: a metà del 2022 si è accumulata una somma miliardaria a due cifre nei conti bancari privati in tutta la Svizzera. In particolare, un’analisi della Banca nazionale svizzera (BNS) stima che l’importo aggiuntivo dei risparmi ammonti a 30-40 miliardi di franchi supplementari. Ciò corrisponde a circa il 5% della produzione economica annuale totale della Svizzera.

Che fine ha fatto questo denaro: la BNS raccoglie molti dati sul risparmio, sul patrimonio e sullo sviluppo economico generale. L’analisi di questi dati fa capire che dopo il coronavirus le famiglie svizzere hanno messo molto denaro da parte invece di spenderlo per consumi, viaggi etc.

È vero che, soprattutto nei mesi successivi alla prima chiusura del 2020, c’è stato sicuramente un certo recupero dei consumi, dato che i negozi e le frontiere nazionali avevano appena riaperto. Tuttavia, una parte considerevole dei “risparmi da coronavirus” è rimasta in banca. Secondo i dati della BNS, la maggior parte del denaro è confluita in investimenti finanziari, come azioni e obbligazioni.

Perché non è stato speso tutto di nuovo: se non ci limitiamo a lasciare il denaro sul nostro conto, ma lo investiamo, ad esempio in borsa, o lo versiamo nel secondo e terzo pilastro del nostro regime pensionistico, allora questo denaro non è più così facilmente disponibile. Secondo i dati della BNS, questo è esattamente ciò che è accaduto.

Di conseguenza, almeno le famiglie più ricche hanno aumentato i loro risparmi sul lungo termine. In questo modo sono state accumulate somme impressionanti. Oltre all’aumento generale della ricchezza, che si sarebbe verificato anche senza la pandemia, le attività finanziarie delle famiglie svizzere si sono gonfiate di altri 75 miliardi di franchi, stima l’autore dello studio della BNS.

Non tutti i Paesi sono uguali: osservazioni simili sul comportamento di risparmio durante la pandemia si trovano in altri Paesi, come si può leggere nello studio della BNS. Non solo in Svizzera, ma anche nei Paesi limitrofi e negli Stati Uniti, le persone hanno ridotto i consumi e risparmiato di più.

Tuttavia, la situazione è cambiata soprattutto negli Stati Uniti dopo il lockdown: invece di investire il proprio denaro per un periodo di tempo più lungo, i cittadini e le cittadine statunitensi hanno finito per spendere nuovamente i propri risparmi in consumi. L’economia americana è cresciuta di conseguenza. In Svizzera, invece, il comportamento di risparmio ha reso la popolazione – nel suo complesso – più ricca sul lungo periodo.

Non tutte le persone sono uguali: i dati non rivelano nulla sulla distribuzione della ricchezza aggiuntiva. Si può ipotizzare che le famiglie a basso reddito – per necessità – abbiano probabilmente speso di nuovo la maggior parte di essa. Ammesso che siano riuscite a mettere da parte qualche soldo durante la crisi del coronavirus.

Per dirla senza mezzi termini e indipendentemente dal nuovo studio della BNS, si può affermare che se il coronavirus ha portato a una maggiore ricchezza, è tra coloro che avevano già una quantità relativamente elevata di denaro prima della pandemia.

