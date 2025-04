La settimana in Svizzera

Non si può più passare. Una barriera ha chiuso a tutti i veicoli la strada innevata per Saas-Fee il Venerdì Santo.

Il nome Polycom vi suona familiare? Fino a poco tempo fa, nemmeno io ne avevo sentito parlare. Questo sistema di comunicazione digitale, pensato per le autorità, dovrebbe garantire il funzionamento delle comunicazioni in situazioni di crisi, quando le altre reti collassano. Durante le forti nevicate che hanno colpito il Vallese nel fine settimana di Pasqua, Polycom ha però smesso di funzionare.

Il Giovedì Santo, in alcune valli laterali del Vallese, la situazione era drammatica. Le strade per Saas Fee e Zermatt erano bloccate dalla neve e le linee elettriche interrotte a causa della caduta degli alberi. Centinaia di persone sono rimaste senza elettricità per giorni interi.

In questi casi, sarebbe dovuto entrare in gioco il sistema Polycom, progettato appositamente per permettere alle autorità di comunicare in emergenza. O almeno così credevano in Vallese. Ma Polycom ha ceduto, rimanendo guasto per oltre 24 ore, come riportato dal quotidiano Tages-Anzeiger. Il motivo? Una “serie di circostanze sfortunate”, come si legge nel rapporto ufficiale.

Questo sistema dovrebbe garantire il funzionamento anche in caso di interruzioni di corrente fino a 72 ore. Ora, la domanda non riguarda solo il Vallese: “Perché il governo federale e i cantoni hanno investito oltre un miliardo di franchi in un sistema di comunicazione di crisi che non funziona quando è veramente necessario?” Il Consiglio federale dovrà rispondere a questa domanda durante la prossima sessione del Parlamento federale.