La SRF ricorda il Primo Maggio di Chicago del 1886, iniziato con uno sciopero di diversi giorni per l’aumento dei salari e terminato tre giorni dopo il lancio di una bomba contro la polizia che fece 12 morti in Haymarket Square. Non fu mai scoperto chi la lanciò.

Alcuni dirigenti sindacali, leader dello sciopero, furono condannati a morte, il che portò a proteste nei circoli sindacali internazionali. Quattro anni dopo, i lavoratori scesero in piazza in diversi Paesi, tra cui in Svizzera e più precisamente a Berna. Da allora, il primo di maggio i lavoratori e i loro rappresentanti chiedono migliori condizioni di lavoro in quasi tutto il mondo.

Oggi, in Svizzera, soprattutto le sezioni giovanili dei partiti utilizzano il Primo Maggio per fare politica. Il Tages-Anzeiger ha riassunto alcune delle loro richieste. Con lo slogan “Distribuite la ricchezza”, i Giovani socialisti si oppongono al potere dei super-ricchi, mentre i Giovani liberali chiedono, tra le altre cose, orari di lavoro più flessibili nell’home office e un aumento dell’età pensionabile, in un documento in tre punti.

La gente ha partecipato a manifestazioni in diverse città svizzere. La più grande manifestazione ufficiale, con diverse migliaia di persone, ha avuto luogo a Zurigo e, secondo la polizia municipale, si è svolta senza grossi problemi. Alcuni manifestanti mascherati hanno imbrattato le vetrine dei negozi lungo il percorso e hanno fatto esplodere petardi. Gruppi autonomi di sinistra hanno indetto manifestazioni non autorizzate nel pomeriggio.