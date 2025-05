La settimana in Svizzera

Sabato, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lodato i “grandi progressi” compiuti, mentre lunedì le due maggiori economie mondiali hanno annunciato un accordo di 90 giorni per ridurre i massicci dazi imposti reciprocamente, un annuncio che ha fatto salire l’entusiasmo nei mercati globali.

Sebbene la Svizzera non sia stata direttamente coinvolta nei contenuti dei colloqui, i suoi sforzi organizzativi non sono passati inosservati. Lunedì, infatti, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha sottolineato che la Svizzera è in prima fila per un futuro accordo commerciale con Washington. Questo commento ha spinto il Ministro delle finanze svizzero, Karin Keller-Sutter, a dichiarare che la Svizzera dovrebbe essere “tra i prossimi” Paesi, o addirittura il prossimo, a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti.

Il rappresentante commerciale degli Stati Uniti, Jamieson Greer, ha riferito che gran parte dei negoziati con i cinesi si sono svolti nei giardini ombrosi di una lussuosa villa del XVIII secolo che si affaccia sul lago di Ginevra. “Tutto si è svolto in modo impeccabile”, ha affermato Greer. “Questo potrebbe non sembrare rilevante per chi non è coinvolto, ma l’atmosfera fornita dal governo svizzero è stata incredibilmente favorevole per le conclusioni che abbiamo raggiunto questo fine settimana.” Anche il vicepremier cinese, He Lifeng, ha espresso apprezzamento, lodando la “calda ospitalità” della Svizzera.