Servizio di leva per i droni, l’esercito svizzero ci sta pensando

I droni possono essere facilmente modificati e adattati a scopi bellici. Nella foto: un drone della protezione civile di Appenzello Esterno. Keystone / Gian Ehrenzeller

Centinaia di migliaia di droni, che anche i privati possono acquistare per poche centinaia di franchi, vengono utilizzati nella guerra in Ucraina. Facilmente modificabili e aggiornabili, sono strumenti micidiali. Sono armi che non sono mai state utilizzate prima in questo modo in una guerra. L'Esercito svizzero vuole reagire a questa situazione.

4 minuti

“Sono propenso a usare il termine ‘disruption’ (‘disturbo’)”, afferma Thomas Rothacher, viceresponsabile degli armamenti presso Armasuisse (l’Ufficio federale degli armamenti). Si riferisce ai massicci dispiegamenti di droni nella guerra in Ucraina e a come questi stiano mandando in tilt il tradizionale sistema di approvvigionamento della difesa.

Naturalmente, i droni non sono una novità per l’esercito, continua Rothacher. I primi test con i sistemi di rilevamento dei droni sono stati effettuati nel 2016, ma il volume e l’impatto delle missioni dei droni in Ucraina hanno sorpreso gli esperti.

Un milione di droni all’anno

Stiamo parlando di circa un milione di droni all’anno che l’Ucraina modifica, in alcuni casi costruisce e schiera. Alla luce delle dimensioni del fenomeno, Armasuisse ha recentemente formato una task force. Il suo compito è quello di individuare le modalità con cui l’Esercito svizzero può garantire la disponibilità di un numero sufficiente di droni in caso di conflitto.

Si tratta di una sfida importante, poiché i brevi cicli di sviluppo e la rapida innovazione dei droni sono diametralmente opposti al tradizionale processo di approvvigionamento, piuttosto lento.

“Grossi magazzini con i droni in stock non hanno senso”, afferma Thomas Rothacher. Egli vede la soluzione nella messa in rete di aziende agili che possono produrre, adattare rapidamente, integrare e modificare i droni. La Svizzera è molto ben attrezzata per questo.

La Svizzera paese dei droni

Rispetto alle dimensioni della popolazione, non c’è quasi nessun altro Paese con così tante competenze in materia di droni. Innumerevoli start-up dei due politecnici federali (ETH e EPFL) e delle università sono attive e funzionanti, con droni altamente specializzati e software di controllo sofisticati. Alcuni degli apparecchi sono esposti nello showroom del Centro svizzero di droni e robotica di Thun.

Il Centro svizzero per i droni e la robotica Il Centro svizzero per i droni e la robotica del Dipartimento federale della difesa (DDPS) fornisce supporto all’Esercito svizzero e altre autorità nella gestione della robotica in ambito di sicurezza. È il centro di competenza svizzero per le questioni relative alla tecnologia dei droni e dei robot e alla loro importanza per la sicurezza nazionale.

Rothacher è convinto che l’ecosistema dei droni debba rimanere in Svizzera. In caso di conflitto, è possibile produrre in modo flessibile i propri droni o riprogrammare quelli disponibili in commercio per adattarli alle proprie esigenze.

Competenze sui droni e microchip

Rimane tuttavia un problema centrale: nessun drone vola senza microchip e nessuna delle numerose aziende svizzere di droni è in grado di produrli autonomamente. Una soluzione potrebbe essere quella di scambiare un prodotto svizzero con dei microchip.

Ma non bisogna farsi illusioni. Anche questa strategia non garantisce che gli ambiti circuiti elettronici siano effettivamente disponibili. Si sta quindi valutando la possibilità di accumulare chip durevoli e liberamente programmabili. Il problema non è completamente risolto.

Nonostante tutte le domande senza risposta, Armasuisse vuole accelerare il passo per quanto riguarda i droni. Già l’anno prossimo le truppe effettueranno dei test con piccoli droni, con dispositivi disponibili a poche centinaia di franchi e facilmente personalizzabili in base alle esigenze individuali.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz