Soluzione in vista per riabilitare il cuore della presenza svizzera a Marsiglia

Marsiglia e la Svizzera sono da tempo legate. Già nel XVI secolo, una numerosa comunità svizzera si stabilì a Marsiglia. La maggior parte di loro erano artigiani.

Nel XIX secolo, il porto marsigliese era in rapida espansione e gli svizzeri e le svizzere, in fuga dalla povertà dell’epoca, arrivarono in massa.

La grande comunità si mostrò solidale e furono fondate numerose associazioni, in parte per perpetuare l’identità svizzera e in parte per mantenere la buona reputazione della forza lavoro svizzera, acquisita nel tempo e sinonimo di prosperità per la diaspora.

Oggi circa 5’000 svizzeri e svizzere vivono a Marsiglia e sono registrati presso il consolato, ma si stima che il loro numero reale sia almeno tre volte tanto.