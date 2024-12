Swiss Community Days: il nuovo formato del Congresso degli svizzeri all’estero

La mancanza di sponsor e il calo delle persone partecipanti hanno costretto l'OSE a ripensare i suoi incontri annuali. Keystone / Gian Ehrenzeller

Il Congresso degli svizzeri all'estero è stato ripensato. Si terrà solo ogni quattro anni, ma l'OSE continuerà a puntare sugli incontri ogni estate, anche se in un formato diverso.

L’Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE) ha annunciato l’anno scorso, in occasione della riunione del Consiglio degli svizzeri all’estero a Lucerna, che il rinnovato Congresso degli svizzeri all’estero si terrà solo ogni quattro anni. Una delle ragioni è la mancanza di sponsor.

Swisslos ha ridotto notevolmente il suo sostegno e Svizzera Turismo ha annunciato l’estate scorsa, dopo il congresso, che avrebbe interrotto del tutto la sua partecipazione per motivi di risparmio, ha affermato la direttrice dell’OSE Ariane Rustichelli alla riunione autunnale del Consiglio degli svizzeri all’estero di quest’anno.

Ciò comporterà un ammanco annuale di 100’000 franchi. Inoltre, anche il numero di partecipanti sta diminuendo.

Il prossimo incontro estivo in agosto

A partire dal 2025, le riunioni estive del Consiglio degli svizzeri all’estero cambieranno formato. Nel primo anno della nuova legislatura, il 2025, il 22/23 agosto si terrà per la prima volta una riunione del Consiglio allargata ai nuovi delegati e delegate e a quelli precedenti.

“L’incontro per il passaggio di consegne ha lo scopo di scambiare idee e trasmettere le buone prassi”, spiega il presidente dell’OSE Filippo Lombardi. Ma anche negli anni in cui non si terrà il Congresso, oltre alla riunione ci sarà un programma parallelo.

La sessione estiva sarà affiancata da workshop, eventi di networking e riunioni dei gruppi di lavoro; si tratterà di incontri approfonditi del Consiglio, spiega Lombardi.

Ogni quattro anni si terrà invece un grande Congresso, il programma sarà prolungato di un giorno e ci saranno tavole rotonde con personalità politiche e colloqui con esperti ed esperte, oltre a escursioni, ad esempio per visitare un’azienda.

Questo dovrebbe anche permettere di togliere un po’ di pressione sul portafoglio dei e delle partecipanti, che non dovranno più recarsi al Congresso ogni anno.

Il programma per i prossimi anni 22./23 agosto 2025: Cambio di legislatura con passaggio di consegne. La riunione si terrà a Berna, nell’aula del Consiglio nazionale o nel Kursaal. 2026 Normale riunione del Consiglio 2027 Congresso degli svizzeri all’estero 2028 Normale riunione del Consiglio 2029 Cambio di legislatura

L’OSE spera che, dopo una pausa di diversi anni, il desiderio di incontrarsi di persona aumenti, come è avvenuto dopo la pandemia.

Lombardi si augura anche che un congresso quadriennale possa nuovamente contare sulla partecipazione di un Consigliere federale.

Nuovo nome per gli incontri di agosto

Il formato rinnovato avrà anche un nuovo nome. Il termine “Congresso” sarà utilizzato solo per la riunione quadriennale, ha deciso il Consiglio.

Per gli altri incontri estivi, i membri del Consiglio hanno potuto scegliere tra “Incontro della Quinta Svizzera”, “Giornata della Quinta Svizzera” e “Swiss Community Days”.

L’obiezione di un membro, secondo cui il termine “Quinta Svizzera” non è molto comprensibile in inglese, potrebbe essere stata il fattore decisivo a favore di “Swiss Community Days”.

Filippo Lombardi si è quindi scusato a nome della Direzione generale, in particolare con i membri del Consiglio di lingua francese, per la scelta del termine inglese. Le lingue di lavoro dell’OSE rimangono il tedesco e il francese.

L’inglese è il modo giusto per rafforzare il marchio della Comunità svizzera nei social media, sottolinea comunque Lombardi, e c’è ancora un po’ di ritardo da recuperare in termini di trasformazione digitale. L’OSE vuole ora svilupparsi in questo senso.

A cura di Balz Rigendinger

tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz

