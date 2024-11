Un’esplosione di gusti nel primo comune “commestibile” della Svizzera

A Oberdorf, nel canton Nidvaldo, sono state collocate diverse piante da frutto, dalle quali la popolazione si può rifornire.

Telegiornale, RSI

Uscire di casa e semplicemente allungando una mano rifornirsi di mele, cachi, ciliegie, pere e molti altri frutti. Sarà presto possibile nel comune di Oberdorf, nel canton Nidvaldo, dove in varie aree verdi sono state collocate 35 varietà di piante da frutto. Frutti dei quali la popolazione potrà servirsi liberamente. Per questo motivo Oberdorf è stato nominato come primo comune “commestibile” della Svizzera.

“Ci sono frutti anche poco comuni”, spiega Thomas Beck, municipale di Oberdorf, ai microfoni della RSI. “La nostra idea è offrire alla popolazione un’esplosione di gusti diversi. Sapori nuovi, che forse non si conoscono se si fa sempre la spesa nei supermercati classici”.

Ogni pianta ha un’etichetta con le informazioni generali e come e quando consumare i frutti. Il comune vuole anche stimolare la popolazione a scegliere questa soluzione anche per le proprie case: “Vogliamo far capire che non ci vuole molto. Se si cambiano delle piante o se si costruisce una casa nuova, sarebbe bello pensare che esistono anche delle alternative commestibili ai soliti cespugli ornamentali”, indica la sindaca di Oberdorf Judith Odermatt-Fallegger.

La speranza dei promotori è quella che altri comuni seguano il loro esempio. Nel frattempo, si dovrà attendere ancora un po’ per poter gustare i frutti, che matureranno tra qualche mese.