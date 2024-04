Il dominio “.swiss” diventa accessibile ai privati

Dal 24 aprile, i privati potranno gestire un sito web con un URL che termina con ".swiss". KEYSTONE

Da oggi, 24 aprile, i privati cittadini e cittadine possono gestire un sito web con un indirizzo che termina con ".swiss" anziché con ".ch". Certificato dalla Confederazione, questo dominio garantisce anche l'appartenenza del proprietario alla comunità svizzera.

3 minuti

Lanciato nel 2015 per i professionisti e le organizzazioni e amministrazioni pubbliche, il dominio “.swiss” è ora disponibile per i privati.

L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) da oggi, 24 aprile, accoglie le registrazioni.

Requisiti d’idoneità severi

Caroline Sauser, responsabile della comunicazione dell’UFCOM, ha spiegato negli scorsi giorni in una trasmissione della Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS le condizioni necessarie per ottenere un nome di dominio “.swiss”: “Chiunque può registrarsi, purché sia cittadino/a svizzero/a o viva e risieda in Svizzera. Sarà possibile registrare un nome di dominio con il proprio nome, il cognome, l’unione domestica registrata, il nome da sposati o il nome ricevuto in un ordine religioso”. Sarà inoltre possibile richiedere un nome di dominio “.swiss” con il nome di un artista o di un marchio registrato come individuo privato.

Altri sviluppi

Altri sviluppi Il suffisso .swiss sarà disponibile anche per svizzeri e svizzere all’estero Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale ha adottato una revisione dell’Ordinanza sui domini Internet che prevede la novità. Di più Il suffisso .swiss sarà disponibile anche per svizzeri e svizzere all’estero

Per l’identificazione è necessario un numero di AVS (Assicurazione vecchiaia e superstiti). Questo deve essere fornito al provider di servizi di hosting web, l’operatore accreditato per la gestione del nome di dominio, come Infomaniak o Hostpoint. Questi fornitori di servizi sono anche in grado di verificare se il nome desiderato è libero e si occuperanno delle formalità con l’UFCOM. È possibile prenotarsi un nome di sito “.swiss” presso questi fornitori.

Tuttavia, “non sarà possibile registrare un nome generico, ad esempio una parola appartenente a una particolare professione, come ‘dottore.swiss’. Un elenco dei nomi di dominio che non possono essere assegnati è disponibile sul sito web nic.swiss o presso il provider di web hosting scelto”, spiega Sauser.

Il prezzo del controllo di qualità

Ottenere un nome di dominio “.swiss” costa tra i 90 e i 120 franchi svizzeri all’anno. A titolo di confronto, un nome di dominio “.ch” costa tra i 5 e i 20 franchi all’anno. Questa differenza è dovuta al “controllo di qualità, che garantisce che il nome di dominio appartenga alla comunità svizzera e che la parola ‘.swiss’ sia riconosciuta all’estero”, spiega Caroline Sauser.

Dal punto di vista commerciale, questo dominio fornisce anche una migliore garanzia dell’origine dei negozi online. “Le aziende con un sito web “.swiss” devono avere un numero IDI, ovvero un numero d’identificazione dell’azienda registrato presso un ufficio in Svizzera e non una semplice cassetta postale”, spiega Sauser.

Tradotto da Marija Milanovic

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative