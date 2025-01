Perché le adozioni internazionali sono diminuite in Svizzera

Adozioni internazionali, la Svizzera si confronta con il proprio passato. AP Photo/Thomas Kienzle

Quattordici cantoni vogliono collaborare meglio per aiutare le bambine e i bambini adottati a ritrovare i loro genitori biologici. In passato non è sempre andato tutto liscio e spesso è mancato il consenso scritto dei genitori biologici.

In Svizzera, con il miglioramento delle condizioni economiche e sociali – in particolare per le madri single – il numero di bambine e bambini da adottare è diminuito. Alcune coppie svizzere hanno quindi cercato figli all’estero. A partire dagli anni Sessanta si è assistito a un’ondata di adozioni in Paesi asiatici, seguiti da Sud America e Africa e, dal 1989, dall’Europa dell’Est.

La carenza di bambine e bambini “indesiderati” in Svizzera non era sempre la ragione. Alcune coppie svizzere consideravano l’adozione anche un “atto umanitario”. Per convinzioni sociali o religiosi, volevano offrire a bambini che già erano stati messi al mondo una vita migliore con maggiori opportunità educative.

Le ragioni di questo “boom” variano da Paese a Paese. La Corea del Sud, ad esempio, ha “economizzato” sulla creazione di un sistema di protezione sociale per le madri single e le famiglie povere e si è affidata alle adozioni all’estero su larga scala fino agli anni Ottanta.

Nello Sri Lanka si è sviluppata un’industria: avvocati, assistenti sociali, ostetriche, autisti e alberghi hanno fatto soldi con le adozioni internazionali. In India, una gravidanza illegittima – soprattutto se la madre e il padre appartengono a caste o religioni diverse – è un enorme stigma. Spesso le donne incinte ricevono aiuto solo se sono disposte a dare in cambio i propri figli in adozione.

Tuttavia, non sempre le adozioni si sono svolte senza problemi. Spesso mancava il consenso scritto dei genitori biologici.

Sarah Ramani Ineichen, presidente dell’associazione Back to the Roots, che si batte per i cittadini srilankesi adottati in Svizzera e per il risarcimento delle ingiustizie subite. Keystone / Ennio Leanza

Adozioni irregolari in Svizzera

Lo stigma della madre single in India e lo stigma del matrimonio senza figli in Svizzera formavano una situazione di domanda e offerta sulla quale era possibile fare soldi. Secondo lo studio “Madre sconosciuta. Adozioni dall’India nei Cantoni di Zurigo e Turgovia, 1973-2002”, una coppia svizzera doveva pagare tra i 6’000 e i 20’000 franchi per l’accoglienza di una bambina o un bambino indiano. I

n Svizzera e in altri Paesi occidentali industrializzati, le coppie della classe media potevano permettersi questa spesa.

Molte adozioni in India sono avvenute attraverso istituzioni cattoliche come le numerose case di Madre Teresa. In Svizzera, la Convenzione dell’Aia, volta a prevenire le adozioni irregolari e persino il traffico di bambini, è entrata in vigore più tardi rispetto ad altri Paesi.

La situazione delle adozioni oggi

La Convenzione è entrata in vigore in Svizzera nel 2003. Essa elimina gli ostacoli all’adozione all’estero. I bambini possono essere collocati all’estero solo se non è possibile trovare genitori adottivi nel loro Paese d’origine. Da allora, le adozioni internazionali in Svizzera sono diminuite drasticamente. Oggi sono più spesso i figli del partner a essere adottati, la cosiddetta step-child adoption. Le adozioni internazionali, invece, sono molto rare.

Una statua di Madre Teresa a Madras, in India. Il nome del Premio Nobel per la Pace 1979 ha dato fiducia ai genitori svizzeri che volevano adottare un bambino. Keystone/Desikan Krishnan

Secondo le esperte e gli esperti, la Convenzione dell’Aia ha permesso di arginare il traffico di bambini, che tuttavia esiste ancora oggi. Si discute quindi se l’adozione internazionale debba essere abbandonata per principio. Diverse organizzazioni hanno chiesto al Consiglio federale di prendere in considerazione una moratoria. La decisione del Consiglio federale è prevista per la fine del mese.

