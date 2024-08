Abbattimenti in fattoria: più tempo e meno stress per gli animali

Mischa Hofer pratica un'incisione nel collo e l'animale muore dissanguato. srf

Da quattro anni, gli abbattimenti praticati direttamente in fattoria sono di nuovo consentiti in Svizzera. Sono complessi e costosi. Tuttavia, l'allevatore Mischa Hofer è favorevole a questo metodo. Anche perché lo stress per gli animali è ridotto.

4 minuti

Livia Middendorp, SRF Altre lingue: 2 English en Avoiding the abattoir: how cows slaughtered on farms feel less stress Di più Avoiding the abattoir: how cows slaughtered on farms feel less stress

Deutsch de Hoftötungen: mehr Zeit und weniger Stress fürs Tier originale Di più Hoftötungen: mehr Zeit und weniger Stress fürs Tier

La fattoria di Mischa Hofer si trova sopra Vitznau, nel Canton Lucerna, sul versante meridionale del Rigi, con una vista che spazia fino al Lago dei Quattro Cantoni. Il modo più rapido per raggiungere la fattoria è una piccola funivia da Vitznau. Qui, Mischa Hofer esegue per la prima volta un abbattimento direttamente in fattoria.

Per farlo deve rispettare determinate condizioni. Fino a sei mesi fa, era consentito un tempo massimo di 45 minuti dal momento in cui l’animale veniva stordito fino all’eviscerazione al macello. All’inizio di febbraio, il limite di tempo è stato esteso a 90 minuti.

Mischa Hofer si occupa di abbattimenti per altre aziende agricole da ben tre anni. Ora che le norme sono state allentate, effettua questo tipo di macellazione solo nella sua azienda.

Il bestiame da abbattere è uno zebù bianco dal nome che sembra quasi cinico in questa giornata: “Bella Ciao”. Quando è stato scelto il nome, nessuno ha pensato al destino che l’animale avrebbe dovuto affrontare. Mischa Hofer spiega: “La madre si chiamava ‘Bella Stracciatella’ e quando il vitello è nato, in sottofondo c’era la canzone ‘Bella Ciao'”.

Prima stordito, poi ucciso

“Bella Ciao” viene separato dagli altri animali del recinto. Anche il veterinario cantonale è presente. Dopo aver fissato la testa del bovino in una griglia autobloccante, Mischa Hofer le punta la pistola tra gli occhi. Il colpo la stordisce.

Ora il tempo stringe: entro 90 minuti l’animale deve essere eviscerato e preparato per la cella frigorifera. Hofer attacca una catena alla zampa posteriore e la bestia viene sollevata con un escavatore. Viene poi praticata un’incisione nel collo e Bella Ciao muore dissanguata. Mischa Hofer e la sua squadra caricano poi l’animale su un rimorchio e lo coprono con un telo. Il percorso per raggiungere il macellaio di Arth si snoda lungo la stretta strada di montagna che costeggia il Rigi.

Meno stress per gli animali

Il viaggio dura circa 40 minuti. Gli abbattimenti nelle fattorie richiedono molto tempo: le precauzioni, la supervisione da parte dell’ufficio veterinario, il viaggio fino al macello – tutto questo costa, sottolinea Hofer: “Questi abbattimenti in fattoria rappresenteranno sempre una pratica di nicchia”.

Ma è convinto dei vantaggi di questo tipo di macellazione. Gli studi dimostrano anche che il livello di stress per gli animali è notevolmente inferiore. In un recente studio condotto dall’Istituto di ricerca sull’agricoltura biologica (Fibl), gli animali uccisi al mattatoio presentano nel sangue una quantità di cortisolo, ovvero l’ormone dello stress, 20 volte superiore a quelli uccisi in fattoria.

Poco tempo per la macellazione

Remo e Irene Heinrich sono pronti a ricevere l’animale alla macelleria “Fyrabig-Metzg” di Arth. Per loro è il primo proveniente da un abbattimento in fattoria. Hanno ancora mezz’ora per togliere la pelle, sventrare l’animale e poi metterlo nella cella frigorifera.

“Non è molto tempo”, dice Irene Heinrich. Ma è sufficiente: il veterinario ferma l’orologio a un’ora, 22 minuti e 57 secondi. La carne matura nella cella frigorifera per quindici giorni e poi viene inviata a un ristorante della città di Berna.

Oltre 200 aziende effettuano la macellazione in fattoria Secondo l’Istituto di ricerca per l’agricoltura biologica (Fibl), attualmente in Svizzera tra le 220 e le 240 aziende agricole effettuano l’abbattimento direttamente in fattoria. “Il numero di aziende è aumentato lentamente ma costantemente negli ultimi anni”, afferma Milena Burri del Fibl. L’estensione del limite di tempo a 90 minuti non ha portato a un aumento significativo. Nell’Unione Europea il tempo limite è di 120 minuti. Tuttavia, la Fibl non ritiene necessario un ulteriore allentamento, poiché la maggior parte delle aziende agricole in Svizzera può raggiungere un macello o una macelleria entro 90 minuti.

Tradotto con l’aiuto di Deepl/Zz, revisione di Marija Miladinovic.