Da 100 anni, il villaggio di Lungern ospita mia nonna

Il nipote intervista la nonna centenaria. SRF

Marie Vogler-Gasser vive a Lungern da quando è nata. Racconta a me, suo nipote, perché non se n'è mai andata.

Michael Zezzi, SRF

Deutsch de Lungern: Meine Grossmutter lebt seit 100 Jahren im selben Dorf originale Di più Lungern: Meine Grossmutter lebt seit 100 Jahren im selben Dorf

Quando mia nonna Marie Vogler-Gasser nacque a Obsee, una frazione del comune obvaldese di Lungern, le carrozze trainate dai cavalli erano ancora il mezzo di trasporto dominante. Erano utilizzate non solo in campagna, ma anche nelle città svizzere.

Insieme guardiamo indietro a 100 anni di vita. 100 anni che ha trascorso nel villaggio di Lungern. Incontro mia nonna, che tutti in famiglia chiamano “mamma”, in quella che è diventata la sua casa: la residenza per persone anziane in cui vive da circa dieci anni. Da bambina viveva nella casa dei genitori, poi insieme alla sua famiglia in una casa nel centro del piccolo villaggio. Ha cambiato tre appartamenti in 100 anni.

La frazione di Obsee, a Lungern, si trova all’estremità meridionale dell’omonimo lago. Qui è nata e cresciuta mia nonna. La foto è stata scattata nel 1989. ETH Bibliothek

“Ricordo ancora quando a Lungern c’erano solo poche auto”, dice la mia nonna centenaria, che ricorda ancora perfettamente i nomi dei primi proprietari di auto. Tra loro c’erano il medico e un piccolo imprenditore che trasportava i turisti e le turiste attraverso il Passo del Brünig.

La strada del passo fu aperta nel 1861 e la linea ferroviaria tra la Svizzera centrale e il lago di Brienz nel 1888. Anche questi collegamenti portarono turismo. “Tuttavia, il villaggio è cambiato maggiormente negli anni Cinquanta”.

Niente più musica a Lungern

Le famiglie contadine locali affittavano le loro case e vivevano in cantina. “Usavano il denaro guadagnato per ristrutturare le loro case o per costruirne di nuove”.

Anche il turismo nel villaggio è cambiato in modo significativo. “Un’orchestra suonava durante le vacanze estive”, ricorda la nonna, “e c’era musica anche nei ristoranti e negli alberghi”.

L’Hotel Löwen, situato nel centro del paese, nel 1930. L’hotel è ancora in piedi, ma è vuoto e fatiscente da anni. HTTPS://SWISS.NAILIZAKON.COM

Tempi passati. Oggi la maggior parte dei locali sono chiusi e la musica non si sente più.

Turiste e turisti si fermano solo per fare foto a Lungern

Oggi a Lungern ci sono ancora turiste e turisti stranieri, soprattutto asiatici. “Ma la maggior parte di loro si ferma solo per una foto veloce”, dice la nonna. “E agli ospiti svizzeri piace trascorrere il tempo per conto loro nelle case di vacanza”.

Turisti dall’Arabia Saudita sopra il lago Lungern. Keystone

Il villaggio stesso è spesso molto tranquillo. Troppo tranquillo per i gusti della nonna. “Al mattino, di tanto in tanto, si vede qualcuno in giro a fare la spesa, ma per il resto… nessuno”. Anche nelle giornate più belle, il villaggio è spesso deserto.

Anche la maggior parte del traffico automobilistico è scomparso dal villaggio. Come in molti altri paesini, questa è un’arma a doppio taglio: “Naturalmente a nessuno mancano il rumore e il cattivo odore”, dice la nonna, ma le persone che passavano di lì erano solite fermarsi e portare vita al villaggio.

Mia nonna ha trascorso tutta la sua vita a Lungern, ha vissuto qui per 100 anni. Non ha mai voluto trasferirsi. “Io stessa non volevo, e comunque non avrei portato via mio marito da qui”, dice.

Via dal piccolo villaggio, verso gli Stati Uniti

Una cognata a lei vicina aveva deciso diversamente: era emigrata negli Stati Uniti, vicino a Chicago, ma tornava regolarmente a Lungern in vacanza. “Sua madre deve averglielo permesso, altrimenti non le sarebbe stato possibile partire”, dice la nonna con un sorriso.

“Quando siamo andati a trovarla negli Stati Uniti, ho capito perché le piaceva tanto e perché Lungern era troppo piccolo e angusto per lei. Per me, però, vivere lì non mi avrebbe dato niente”. Per lei, Lungern “è sempre stato tutto”.

Traduzione dal tedesco con l’aiuto di DeepL / Si