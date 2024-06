Un branco di stambecchi scala la diga di Salanfe per un picnic acrobatico

Gli stambecchi leccano la parete della diga. Facebook - Auberge de Salanfe

Un branco di stambecchi si è lanciato all'assalto della diga di Salanfe, nel Canton Vallese. Bisogna avere fortuna per assistere a questo spettacolo acrobatico raro in cui gli animali si esibiscono allo scopo di ottenere i sali minerali di cui necessitano.

1 minuto

“Gli stambecchi hanno bisogno dei sali minerali che non trovano nella loro normale alimentazione, soprattutto in inverno. Quindi cercano sale un po’ ovunque. Questa magnifica diga trasuda salnitro, che contiene sali minerali, e gli animali vanno a leccarlo per rimettersi in forma in vista dell’estate”, spiega Fabienne Marclay, guardiana della capanna alpina di Salanfe da quasi 30 anni.

I bipedi si esibiscono in un numero affascinante da equilibristi: “È una grande scoperta, non pensavo fosse possibile. Credo sia magnifico. È incredibile vederli così nella natura, in libertà”, dice entusiasta un’escursionista di Neuchâtel.

Zampe fuori dal comune

Gli stambecchi devono le loro abilità di equilibrismo soprattutto alla forma delle zampe. “Hanno due dita separate, senza membrane tra loro, e sotto il tallone hanno invece una membrana che funziona un po’ come una ventosa”, descrive Marclay.

La pendenza della diga di Salanfe non spaventa il branco di stambecchi. Facebook – Auberge de Salanfe

“È impressionante. Quando gli umani camminano ai piedi o sulla cima di una diga, hanno una sensazione di vertigine. Gli stambecchi, invece, su queste pareti fanno come i funamboli, non hanno paura del vuoto e si spostano con un agio incredibile”, commenta un fotografo.

La diga di Salanfe, in Vallese. Keystone/Alessandro della Bella

