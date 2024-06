La Svizzera ha bisogno di luoghi adibiti alla distribuzione controllata di cocaina?

La Commissione federale per le questioni relative alle dipendenze chiede di fare qualcosa per aiutare le persone dipendenti dal crack e prende in considerazione la distribuzione controllata di cocaina. Ciò che funziona per l'eroina può funzionare anche per la cocaina?

Christine Wanner, SRF

Negli ultimi due anni si sono levate voci allarmanti poiché il consumo di crack, derivato dalla cocaina, è aumentato in modo significativo a Ginevra. Alla Confederazione è stato chiesto di ripensare e adattare la sua politica sulle droghe. Ora la Commissione federale per le dipendenze e la prevenzione delle malattie non trasmissibili (CFDNT) ha dato seguito alle richieste.

“Le persone che consumano crack più volte al giorno entrano in un circolo vizioso di approvvigionamento e consumo”, afferma il vicepresidente della CFDNT Christian Schneider, descrivendo le osservazioni fatte la scorsa estate.

Per l’analista strategico della polizia cantonale di Zurigo, è ora necessario fornire luoghi facilmente accessibili – punti di contatto e rifugi – per queste persone tossicodipendenti che a malapena mangiano, bevono o dormono – oppure dormono per 24 ore di fila, esauste. Sul lungo andare, si ritrovano sempre più emarginate.

Ginevra è stata la prima città a essere colpita dall’ondata del crack, ma altre città quali Losanna, Basilea, Zurigo e Coira sono state poi travolte. Alcune hanno già reagito e istituito servizi aggiuntivi o stanno pianificando di farlo. L’Ufficio federale della sanità pubblica ha anche organizzato tavole rotonde con Cantoni e città.

Christian Schneider prevede che la situazione si protrarrà per diverso tempo in Svizzera. La commissione è quindi favorevole a chiarire come le persone, spesso gravemente colpite, possano essere assistite in modo ottimale, per evitare che si sviluppino scenari ancora più gravi.

“Stiamo valutando una somministrazione di cocaina ai consumatori di crack gravemente dipendenti, in modo che possano interrompere il circolo vizioso e riprendersi”, afferma Schneider.

L’analista pensa ad esempio a operatori e operatrici che possano visitare le persone tossicodipendenti e fornire loro assistenza medica o psicoterapeutica. Sulla scia del successo della distribuzione di eroina o metadone negli ultimi decenni, la cocaina dovrebbe essere distribuita in modo controllato.

Gli esperti mettono in guardia sulla cocaina

Tuttavia, esistono pochissime ricerche in merito e gli esperti sono divisi: “Troppo pericolosa”, afferma André Seidenberg, medico zurighese e specialista di dipendenze, in un’intervista rilasciata alla Neue Zürcher Zeitung in maggio.

Marc Vogel della Clinica Psichiatrica Universitaria di Basilea fa parte di un gruppo di lavoro che ha redatto per il Governo svizzero un rapporto sugli approcci terapeutici per la dipendenza da crack e cocaina. “La domanda principale è se sia possibile far raggiungere alle persone un punto di saturazione che le soddisfi. Riuscirci con una distribuzione controllata di cocaina è quantomeno discutibile”, dichiara Vogel.

L’esperto sottolinea che la cocaina è molto più dannosa degli oppioidi, in quanto ha un forte effetto sul cuore e sui vasi sanguigni e può scatenare delle psicosi: “Ci sono molte domande senza risposta. I grandi successi ottenuti nella dipendenza da oppioidi con sostituti non possono essere trasferiti direttamente alla cocaina”.

Per Schneider, le voci critiche sono comprensibili: “Non suggeriamo di fornire la cocaina a piene mani senza proporre un modello specifico, tuttavia, è importante raccogliere esperienza”.

Schneider e Vogel concordano sul fatto che si sta parlando di un piccolo gruppo di individui tossicodipendenti in una situazione molto grave e che una distribuzione controllata di cocaina o di un suo sostituto non può essere realizzata rapidamente. È proprio per questo che la commissione vuole discutere la questione il prima possibile.

“Più aspettiamo, più tardi troveremo soluzioni a problemi che potrebbero ripercuotersi sulle città in futuro”, afferma Schneider.

