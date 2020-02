報道写真家ペーター・ダムマンが世に知られるきっかけになったロシアの士官候補生シリーズの1枚。クロンシュタット海軍学校1年生のウラジーミル(愛称ヴォーヴァ、11)。ヴォーヴァは入学するまで、内陸湖を見たことが無く、航海術や船のことも知らなかった。1997年、ロシア北西部のクロンシュタットにて撮影

警察の配給センターにいたストリート・チルドレン(路上で暮らす子供たち)。子供たちは孤児院や親元へ送り返される際、頭を丸刈りにされた。1991~95年、ロシア北西部のサンクトペテルブルクにて撮影

ナヒーモフ海軍学校の士官候補生たち。ロシア海軍を創設したピョートル大帝の生誕300年祭の1コマ。1997年、クロンシュタットにて撮影 路上で暮らす子供たちは駅のプラットフォームにあるベンチの下で寝ることが多かった。1995年、ルーマニアの首都ブカレストにて撮影

鉄道駅は外に比べて暖かかったが、駅構内では、年少の子供たちが年長の子供たちや大人の標的にされ、なけなしの所持品を取られた。警察に追い払われることもあった。1992年、ブルガリアの首都ソフィアにて撮影

修道女たちは1926年から修道院で子供たちの面倒を見ている。1991~95年、ポーランドの首都ワルシャワにて撮影

左)精神病院に隣接する障害児のための施設にクリスティーナ(17)は住んでいた。2002~03年、ルーマニアにて撮影。

右)母親が同じサルバドール地方に住んでいたにもかかわらず、ティアゴは港に住み、路上で寝た。子供たちは港の汚れた水で体を洗った。2002年、ブラジルにて撮影 音楽学校1年生のスベトラーナ・ハキモバ。スベトラーナは、1部屋しかないアパートに家族と住み、ピアノを練習した。写真は、祖父母がスベトラーナの家に1週間泊まりに来た時のものだ。1998~99年、サンクトペテルブルクにて撮影

ヨルダン川西岸にあるパレスチナ自治区ラマラのユースオーケストラ。ダニエル・バレンボイムの指揮でリハーサルを行った。2004~07年、パレスチナにて撮影

ネリー・イメダシュビリ教授は50年以上、音楽を教えてきた。教え子のセルゴ・マルコシアンと。2010~12年、ジョージアにて撮影

パレスチナ自治区ガザ地区の浜辺。2014年撮影



