‘Furiosa’, filme da saga Mad Max, estreará em Cannes

O filme “Furiosa” da saga Mad Max será exibido pela primeira vez no 77º Festival de Cinema de Cannes, anunciaram nesta quinta-feira (21) os organizadores, nove anos depois de “Mad Max: Estrada da Fúria”, o quarto filme da saga pós-apocalíptica.

O filme de George Miller será exibido no dia 15 de maio na presença dos atores Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke.

O filme, que será lançado no dia 24 de maio na Espanha e na América Latina, será apresentado fora de competição em Cannes.

“Furiosa: Uma Saga Mad Max” explora as origens da heroína que apareceu em “Estrada da Fúria”, filme vencedor do Oscar com Charlize Theron e Tom Hardy.

Anya Taylor-Joy, conhecida pela série “O Gambito da Rainha”, interpreta a jovem Furiosa neste filme.

Capturada por uma horda de motociclistas liderada pelo senhor da guerra Dementus, ela tentará encontrar o caminho de volta para casa.

“A ideia do filme rondava a minha cabeça há mais de dez anos”, disse George Miller, citado no comunicado dos organizadores.

“Estou muito feliz por voltar ao Festival de Cinema de Cannes, com Anya, Chris e Tom”, dizia o comunicado.

“Não há lugar melhor do que a Croisette para descobrir este filme com o público”, destacou o australiano, autor de um cinema espetacular e popular.

A saga Mad Max começou em 1979 e lançou Mel Gibson ao estrelato.

Cineasta eclético, George Miller foi presidente do Festival de Cannes em 2016. Em 2022 apresentou “Era uma Vez um Gênio” fora de competição, com Tilda Swinton e Idris Elba.

