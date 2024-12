Acidente de ônibus deixa 22 mortos em Minas Gerais

Ao menos 22 pessoas morreram na madrugada deste sábado (21) em um acidente e incêndio de um ônibus, uma colisão que também envolveu uma carreta e um carro, na altura de Lajinha, município de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros da região.

“Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio e já fizeram a retirada de 22 vítimas fatais carbonizadas e presas nas ferragens”, afirma o comunicado divulgado pelos bombeiros.

Segundo os bombeiros, ainda há mais vítimas que devem ser retiradas do ônibus incendiado.

O ônibus saiu de São Paulo e tinha como destino a cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Por volta das 4H00, um pneu estourou na altura da localidade mineira de Lajinha.

O motorista perdeu o controle do ônibus e bateu em uma carreta. Um carro de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os três ocupantes do veículo sobreviveram ao acidente.

O ônibus pegou fogo e 22 pessoas morreram, enquanto 13 saíram com vida e foram encaminhadas para atendimento médico nas proximidades.

“Ainda há mais vítimas a serem retiradas, tendo em vista que é necessário o apoio de um guincho para que possamos ter acesso a outra parte do ônibus onde se encontram mais vítimas”, disse o tenente Alonso Vieira Júnior, em um vídeo divulgado pelos bombeiros na manhã de sábado.

