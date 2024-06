Acidente de trens no Chile deixa dois mortos e nove feridos

Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas na manhã desta quinta-feira (20) em uma colisão frontal entre um trem de carga e outro que realizava testes nos arredores da capital do Chile, Santiago, informou a empresa ferroviária.

A colisão ocorreu entre um trem de teste sem passageiros da Companhia Estatal Ferroviária do Chile (EFE, sigla em espanhol) e um trem de carga da empresa Fepasa.

“Lamentamos informar a morte de dois trabalhadores do trem de carga”, disse a empresa estatal em comunicado.

Além disso, pelo menos nove pessoas ficaram feridas, incluindo quatro cidadãos chineses que estavam no trem da EFE que fazia testes de velocidade.

Os trens colidiram na principal linha férrea, entre a ponte Maipo e a Ponte Nos, na comunidade de San Bernardo.

O acidente “ocorreu porque o trem atingido, o trem de carga, vinha do sul para o norte com carga e, por razões desconhecidas, a central (do trem de teste) não foi avisada da vinda deste trem de carga para o local”, disse o promotor interino Pedro Aravena à imprensa local.

– Conseguiram se proteger –

O trem estava carregado com barras de cobre que transportava da mina El Teniente, da cidade de Rancagua, 80 km ao sul de Santiago.

Segundo o promotor, os nove feridos estavam no interior do trem da EFE que realizava testes de velocidade. Todos foram transferidos a um hospital com ferimentos.

Eles conseguiram perceber a chegada do outro trem, então conseguiram se proteger.

“Eles foram até o último vagão e assim conseguiram evitar perder a vida. Essas nove pessoas estão atualmente em estado grave”, disse o promotor Aravena.

Os maquinistas do trem de carga não perceberam, porém, a chegada do outro veículo e sofreram todo o impacto, morrendo no local.

Segundo o boletim de ocorrência da polícia, um dos feridos corre risco de morrer. Os demais, incluindo os quatro chineses, foram hospitalizados, mas suas vidas não correm perigo.

Há pouca movimentação de trens no Chile, por isso os acidentes ferroviários não são comuns. Segundo o prefeito de San Bernardo, Christopher White, o último acidente desse tipo na região data de 1955.

“Sem dúvida é uma situação fora de qualquer padrão, que não está de acordo com testes de velocidade ou algo parecido. Ao contrário, o que houve foi que algo funcionou mal, e temos que determinar exatamente quais são as causas e tomar as medidas correspondentes”, afirmou o ministro dos Transportes, Juan Carlos Muñoz.

