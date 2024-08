Acre e Rondônia têm serviço de energia normalizado após desligamento no Madeira

2 minutos

RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO (Reuters) -Os serviços de energia elétrica no Acre e Rondônia foram totalmente recuperados na noite de quinta-feira, depois que um desligamento de ativos de transmissão e geração na região levou a uma perda de carga de 984 megawatts (MW), informou em nota o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo o órgão, às 16h47 houve interrupção de cerca de 187 MW de carga no Acre e de 797 MW em Rondônia, diante do desligamento automático do complexo de geração e transmissão em corrente contínua do Madeira, além da desconexão do sistema elétrico que interliga Acre e Rondônia ao Sistema Interligado Nacional (SIN).

O restabelecimento das cargas nos Estados foi realizado em fases e concluído às 20h40, disse o ONS.

“As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo ONS, posteriormente”, destacou.

Em nota separada, a Interligação Elétrica do Madeira, empresa responsável pelo sistema de transmissão que atende as usinas hidrelétricas rio Madeira Santo Antônio e Jirau, disse que houve “bloqueio automático da estação conversora do empreendimento, ocasionado por um controle automático externo”.

“Não houve a indicação de defeito nas conversoras da IE Madeira. A causa e o sequencial de eventos que levaram ao desligamento do sistema Acre/Rondônia devem ser aprofundados durante a análise que será coordenada pelo Operador Nacional do Sistema (ONS)”, acrescentou a empresa, que tem como acionistas a ISA Cteep (majoritária) e a Eletrobras.

Também em nota, o Ministério de Minas e Energia afirmou que o ministro Alexandre Silveira determinou a abertura imediata de sala de situação, com participação do ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do corpo técnico da pasta, para garantir celeridade à recomposição do sistema e acompanhar as demais tratativas sobre a ocorrência.

A pasta disse ainda que as condições de atendimento do sistema elétrico brasileiro permanecem confiáveis em todo território nacional.

(Por Marta Nogueira, Rodrigo Viga Gaier e Letícia FucuchimaEdição Alberto Alerigi Jr.)