As geleiras suíças começam o verão com pouca cobertura de neve. Keystone-SDA

As geleiras suíças estão começando a temporada de verão deste ano com uma camada de neve recorde em alguns lugares. A rede de monitoramento de geleiras mediu quantidades abaixo da média de neve em todas as regiões no final do inverno.

Extrapolando para todos as geleiras suíças, isso resulta em um déficit de 13% de neve de inverno em comparação com o período de referência de 2010 a 2020. O volume de neve nas 21 geleiras pesquisadas estava entre 0-52% abaixo do valor de referência, como pode ser visto no estudo publicado na segunda-feira pela Rede de Monitoramento de Geleiras Suíças (GlamosLink externo, na sigla em alemão).

De acordo com o estudo, uma tendência norte-sul relacionada ao clima foi reconhecível. Nas geleiras do nordeste da Suíça, em particular, a quantidade de neve estava bem abaixo da média no momento da medição em abril e maio. A geleira de Silvretta, no cantão dos Grisões, atingiu um novo mínimo com um déficit de 52%.

No cantão Ticino e no sul do cantão do Valais, por outro lado, os valores estavam próximos ou ligeiramente abaixo do valor de referência, de acordo com o relatório. A rede de monitoramento atribui isso à queda de neve excepcional em meados de abril.

Como resultado, a queda total de neve foi maior do que após os invernos excepcionalmente secos de 2022 e 2023. No entanto, Glamos assume que o valor deste ano será semelhante “no próximo verão devido a um desaparecimento mais cedo da cobertura protetora de neve”.

A Glamos mede a quantidade de neve em vários glaciares todas as primaveras há vários anos. Essas medições permitem estimar a próxima temporada de derretimento. Este ano, seus pesquisadores fizeram medições na geleira de Giétroz, no cantão de Valais, pela primeira vez.

