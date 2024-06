Adversários sul-africanos se unem em coalizão incômoda

2 minutos

Por Joe Bavier

JOHANNESBURGO (Reuters) – Pela primeira vez desde que Nelson Mandela negociou o fim do governo da minoria branca, adversários de longa data estão se unindo na África do Sul sob o compromisso de superar diferenças ideológicas para o bem da nação.

O presidente Cyril Ramaphosa disse que a mudança política sísmica é uma resposta às exigências dos eleitores por soluções para problemas cada vez mais profundos — desde o elevado índice de desemprego e a apatia econômica até à corrupção e infraestruturas deficientes.

Mas a perspectiva de o Congresso Nacional Africano (CNA) — movimento que libertou o país do apartheid — governar ao lado da Aliança Democrática (AD) liderada pelos brancos, não agrada a muitos sul-africanos negros.

“O CNA está do lado do inimigo do progresso”, disse o eleitor do partido, Nathi Mboniswa, de 25 anos, que temia que o seu partido corresse o risco de comprometer seus valores após uma parceria com a AD.

Num resultado desastroso nas eleições do mês passado, eleitores furiosos desmantelaram a maioria de 30 anos do CNA. Com pouca escolha a não ser partilhar o poder, Ramaphosa anunciou que iria formar um governo de unidade nacional aberto a partidos de todo o diversificado panorama político da África do Sul.

Mas a matemática eleitoral determinou que o CNA precisaria trazer, pelo menos, um dos seus maiores rivais e aliada do empresariado, a DA, a esquerda radical dos Combatentes da Liberdade Econômica (EFF, na sigla em inglês) ou o populista uMkhonto we Sizwe.

Os dois últimos recusaram-se a participar num governo que incluísse a AD.

Após a reeleição de Ramaphosa pelos parlamentares na sexta-feira, o líder da EFF, Julius Malema, usou o tempo que lhe foi concedido para destruir a coligação — em vez de felicitá-lo.

“A história irá julgá-lo duramente”, disse ele. “Este não é um governo de unidade nacional. Esta é uma grande coligação entre o CNA e o capital monopolista branco.”

A AD, que pretende abolir algumas políticas de empoderamento dos negros do CNA, rejeita quaisquer acusações de que representa os brancos ricos do país, afirmando que as suas reformas econômicas beneficiariam todos os sul-africanos.