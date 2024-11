Advogado diz que Cid confirmou que Bolsonaro sabia dos planos de golpe e de assassinato de Lula, mas depois recua

(Reuters) – O advogado de Mauro Cid disse nesta sexta-feira à GloboNews que seu cliente confirmou, em audiência na véspera com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que o ex-presidente Jair Bolsonaro sabia dos planos de golpe de Estado e de assassinato do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, mas pouco depois recuou.

“Confirmou sim. Na verdade o Cid tem uma linha de pensamento — a versão verdadeira dos fatos”, disse Cezar Bittencourt, ao ser questionando se Bolsonaro sabia dos planos de golpe.

“Confirma que sabia sim”, respondeu o advogado ao ser perguntado se Bolsonaro sabia dos planos de matar Lula e outras autoridades. “Na verdade, o presidente de então sabia tudo.”

Pouco depois, no entanto, Bittencourt recuou de suas declarações iniciais, dizendo que queria fazer uma “retificação”.

“Eu não disse que Bolsonaro sabia de tudo, até porque tudo é muita coisa”, disse.

Na quinta-feira, a Polícia Federal indiciou por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito Bolsonaro e outras 36 pessoas próximas a ele após sua derrota na eleição de 2022, incluindo ex-ministros do governo e ex-comandantes das Forças Armadas.

Também na quinta, duas fontes com conhecimento direto das investigações disseram à Reuters que a PF encontrou indícios de que Bolsonaro tinha conhecimento de um plano para assassinar Lula como parte de um golpe de Estado após a eleição de 2022.