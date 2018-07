O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Papa Francisco profere seu discurso da janela do Palácio Apostólico com vista para a praça de São Pedro durante a oração do Angelus de domingo, em 22 de julho de 2018

Um aplicativo disponível na App Store e no Google Play permite escutar em tempo real os discursos do papa Francisco traduzidos para cinco idiomas, incluindo o português, informou nesta sexta-feira (27) o gabinete de imprensa do Vaticano.

O pontífice argentino, que costumar pronunciar seus discursos em italiano e em algumas ocasiões em espanhol, será traduzido sempre, detalha a nota.

Batizado de Vatican Audio, o aplicativo facilitará aos peregrinos de todo o mundo que assistem às audiências gerais das quartas-feiras no Vaticano, ao Angelus de domingo na Praça de São Pedro ou às celebrações durante suas viagens internacionais.

Os cinco idiomas em que os discursos do papa serão traduzidos são: espanhol, francês, alemão, italiano e português.

O aplicativo está disponível e será testado na terça-feira com motivo da peregrinação ao Vaticano de cerca de 60.000 crianças de corais de mais de uma dezena de países.

Trata-se de uma das medidas da reforma dos meios de comunicação impulsada pelo Vaticano para reforçar o lançamento do portal único em seis idiomas (www.vaticannews.va) que reúne a Rádio Vaticano, a televisão do Vaticano, o jornal Osservatore Romano, as redes sociais do papa e a editora da Santa Sé.

A Secretaria de Comunicação foi elevada à categoria de "dicastério", ou seja, de ministério, em fevereiro passado.

