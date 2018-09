O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Setembro de 2018 20:24 09. Setembro 2018 - 20:24

Deputado Flávio Bolsonaro, filho de Jair, fala com a imprensa em 7 de setembro de 2018

Simpatizantes do candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) se manifestam neste domingo em cidades do Brasil para demostrar seu apoio ao atual líder das pesquisas para as eleições de 7 de outubro, que levou uma facada em um comício na quinta-feira passada.

"Não foi uma facada que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro levou a facada porque já está eleito", afirmou o filho do candidato, Flávio Bolsonaro, em um caminhão em frente à praia de Copacabana, onde cerca de 2 mil seguidores foram demonstrar apoio.

O hospital Albert Einstein, em São Paulo, para onde o candidato foi transferido na sexta-feira, destacou neste domingo que ele "apresenta nítida melhora".

"O paciente persiste em cuidados intensivos e com progresso do tempo de permanência fora de leito e caminhada. Mantém jejum oral, recebendo nutrientes por via endovenosa", afirma o boletim médico.

Em Copacabana, uma eleitora de Bolsonaro, Nilce Ferreira, trajando uma camisão da seleção, disse à AFP ter "certeza absoluta que ele é o único que vai consertar esse país".

Manifestantes fizeram uma oração pela saúde do candidato e cantaram o hino nacional.

Outra manifestação em apoio ao candidato em Brasília reuniu quase mil pessoas, segundo estimativas da imprensa.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português