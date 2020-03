O novo coronavírus provocou ao menos 18.259 mortes no mundo desde que apareceu em dezembro, segundo um balanço da AFP baseado em fontes oficiais, nesta terça-feira (24) às 16h de Brasília.

Desde o começo da epidemia foram contabilizados mais de 404.020 casos de contágio em 175 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados apenas reflete uma parte da totalidade de contágios, por causa das políticas diferentes entre os países em relação a diagnosticar os casos. Alguns só o fazem com pessoas que precisam de hospitalização.

Em 24 horas foram registradas 2.113 novas mortes e 42.510 infecções no mundo.

No período, os países com mais mortes foram Itália, com 743 novos óbitos, Espanha, com 514, e França, com 240.

O número de mortos na Itália, que teve o primeiro falecimento relacionado ao vírus no final de fevereiro, aumentou para 6.820, e o país registrou 69.176 infectados.

Desde a última segunda-feira foram registradas 743 mortes e 5.249 novas infecções. As autoridades italianas consideram que 8.326 pessoas se recuperaram.

A China continental, sem contar Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, tem um total de 81.171 pessoas contagiadas, das quais 3.277 morreram e 73.159 se recuperaram totalmente.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 78 novos casos e 7 mortes.

Depois da Itália e da China, os países mais afetados são a Espanha, com 2.696 mortos e 39.673 casos; o Irã com 1.934 mortos e 24.811 casos; a França com 1.100 mortos e 22.302 casos; e os Estados Unidos, com 600 mortos e 49.768 casos.

Desde segunda, Arábia Saudita, Islândia e Cabo Verde anunciaram as primeiras mortes vinculadas ao novo coronavírus em seu território. Mianmar diagnosticou seu primeiro caso.

Na terça, às 19h GMT (16h de Brasília), e desde o começo da epidemia, a Europa somava 212.842 casos, com 11.921 mortos, a Ásia tinha 98.895 casos, com 3.753 mortes, os Estados Unidos e o Canadá apresentavam 51.847 casos, e 624 mortes.

O Oriente Médio registrou 29.508 casos e 1.972 mortes, seguidos da América Latina e Caribe, com 6.567 casos e 98 mortes, Oceania com 2.225 casos e 9 mortes, e a África com 2.137 casos e 62 mortes.

Este balanço foi realizado utilizando dados das autoridades nacionais, compilados pelos escritórios da AFP e usando informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

