Este conteúdo foi publicado em 29 de Setembro de 2018 17:28 29. Setembro 2018 - 17:28

O candidato de extrema direita à presidência Jair Bolsonaro recebeu alta neste sábado e deixou o Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, onde estava internado por causa de uma facada recebida no abdome em 6 de setembro, durante um ato de campanha.

Bolsonaro "recebeu alta hospitalar nesta manhã às 10 horas", anunciou no início da tarde o hospital em um comunicado, pouco depois do deputado federal e ex-capitão do Exército deixar o local por uma porta lateral.

Bolsonaro seguiu para o aeroporto de Congonhas para embarcar em um voo com destino ao Rio de Janeiro, onde mora, informaram fontes do Partido Social Liberal (PSL).

O candidato foi esfaqueado no dia 6 de setembro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. O ataque provocou várias perfurações no intestino.

Gustavo Bebianno, presidente do PSL, informou que o candidato está "plenamente recuperado", mas advertiu que ainda "não tem condições de ir para as ruas".

O próprio Bolsonaro afirmou na sexta-feira em uma entrevista que, após receber alta do hospital, não poderia participar em atividades públicas por recomendação médica. Ele afirmou que vai estar "muito mais ativo nas redes sociais".

Bolsonaro, 63 anos, lidera as intenções de voto, com 28%, para o primeiro turno de 7 de outubro, seguido de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), com 22%, segundo a pesquisa mais recente do instituto Datafolha.

A mesma pesquisa, no entanto, mostra vantagem de Haddad sobre Bolsonaro (45% contra 39%) para o segundo turno de 28 de outubro.

