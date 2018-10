O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 11 de Outubro de 2018 21:02 11. Outubro 2018 - 21:02

A foto do 19 de setembro de 2018 mostra uma joaninha em uma planta de cannabis que cresce em um campo em Naundorf

A cannabis terapêutico será autorizado no Reino Unido com prescrição médica a partir de 1º de novembro, anunciou nesta quinta-feira (11) o ministro do Interior, Sajid Javid.

A medida será aplicada na Inglaterra, em Gales e na Escócia, informou o ministro britânico em um comunicado no qual ressaltou que, com ela, não será aberto um caminho a uma legalização da cannabis para fins recreativos.

"Minha intenção sempre foi assegurar que os pacientes possam acessar o tratamento médico mais apropriado", explicou. Mas "sempre indiquei claramente que não tenho nenhuma intenção de legalizar o uso recreativo da cannabis".

Vários casos de pessoas enfermas que se tratam ilegalmente com ajuda de produtos derivados da cannabis - entre eles o de duas crianças que sofrem de epilepsia, Alfie Dingley e Billy Caldwell, que consomem azeite de cannabis - se destacaram nos últimos tempos, alimentando o debate sobre a autorização da cannabis terapêutica.

