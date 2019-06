Foto divulgada pelo serviço de imprensa do Palácio de Miraflores mostra o ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodríguez, durante discurso, em Caracas

O governo venezuelano assegurou nesta quarta-feira (26) ter desbaratado um plano de golpe de Estado, que incluía o assassinato do presidente Nicolás Maduro e a proclamação de um general como chefe de Estado.

"Estivemos em todas as reuniões para planejar o golpe de Estado, estivemos em todas as conferências", disse o ministro da Comunicação, Jorge Rodríguez, ao indicar que houve infiltrados no complô, que envolvia oficiais da ativa e da reserva e devia ter sido executado entre o domingo e a segunda-feira passadas.

Rodrgíguez disse, ainda, que Estados Unidos, Colômbia e chile se uniram para executar o suposto plano.

"Até quando, Iván Duque! (...) Já chega de planejar golpes militares, assassinatos do presidente", disse o ministro, mencionando também o presidente chileno, Sebastián Piñera, e o conselheiro de Segurança Nacional americano, John Bolton.

