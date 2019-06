Casas danificadas em Los Angeles, sul do Chile, em 31 de maio de 2019

Os inéditos tornados que atingiram o sul do Chile, deixando um morto e dezenas de feridos, provocaram danos a centenas de casas, bem como às estruturas elétricas da região, informou neste sábado o Gabinete Nacional de Emergência (Onemi).

A cadeia de eventos meteorológicos, tornado e tromba d'água marinha, começou na quinta-feira, com um tornado na cidade de Los Ángeles, e prosseguiu na sexta com as trombas que tocaram o solo em Concepción e Talcahuano, três da região sul de BioBío.

Após a passagem do sistema frontal, que afetou quatro regiões do sul do país "registra-se uma pessoa morta, 64 afetadas e 28 feridas", detalhou o Onemi.

O órgão ainda contabilizou "duas casas destruídas, 190 com danos graves e 500 com danos a avaliar".

O presidente Sebastián Piñera viajou na noite de sexta para a região, assumindo o controle do Comitê de Emergência.

Agentes das forças armadas e equipes de emergência levantam toneladas de escombros e colaboram com a reconstrução, dividindo materiais, plásticos e lonas para tapar tetos e janelas destruídos pelo vento.

