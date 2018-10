O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Uma equipe de pesquisadores produziu filhotes viáveis de pares de ratos do mesmo sexo, usando uma nova tecnologia que envolve células-tronco alteradas para remover certos genes.

Embora as aplicações da pesquisa sejam em grande parte teóricas por enquanto, elas podem incluir a melhoria dos métodos de clonagem existentes para mamíferos e eventualmente tratamentos de fertilidade para casais do mesmo sexo.

O estudo, publicado nesta quinta-feira na revista Cell Stem Cell, relata a primeira vez que o método foi implementado com sucesso, embora pesquisas anteriores tenham analisado outras formas de produzir bebês de casais do mesmo sexo.

Mas enquanto a equipe conseguiu produzir bebês viáveis ​​de pares de camundongos fêmeas, cujos filhotes tiveram sua própria prole, os ratos produzidos a partir de pares de machos não se saíram bem.

Eles sobreviveram apenas 48 horas após o nascimento, apesar de um processo complicado de manipulação genética destinado a eliminar anormalidades resultantes do processo reprodutivo de pares do mesmo sexo.

Embora a reprodução de pares do mesmo sexo possa parecer um caminho incomum para a pesquisa, muitas espécies são capazes de se reproduzir através de métodos que não envolvem um par macho-fêmea.

Espécies de répteis, anfíbios e peixes podem se reproduzir com um único pai, mas o processo é mais complicado para os mamíferos.

"Estávamos interessados ​​na questão de por que os mamíferos só podem se submeter à reprodução sexual", disse o coautor sênior Qi Zhou, da Academia Chinesa de Ciências, à revista.

Este campo de pesquisa pisa em terreno ético complicado. Estudos prévios envolvendo edição genética e novos métodos de reprodução geraram temores sobre as implicações éticas caso processos semelhantes eventualmente fossem aplicados aos humanos.

Durante o processo de reprodução, os mamíferos herdam principalmente dois conjuntos de cada gene, um da mãe e outro do pai.

Mas um pequeno subconjunto de genes, conhecidos como genes "impressos" (imprinting), é herdado de apenas um genitor.

Para esses genes, o conjunto produzido pelo outro genitor é efetivamente inativo, tendo sido "desligado" quando transmitido.

Se este processo de "desligamento" não funcionar corretamente, a prole pode sofrer anormalidades ou mesmo morrer.

A mistura de material genético de casais do mesmo sexo corre o risco de os bebês receberem dois conjuntos de genes "impressos".

Assim, o estudo usou células-tronco embrionárias haploides, que se assemelham a "células germinativas primordiais, precursoras de óvulos e espermatozoides", disse o coautor Baoyang Hu.

Eles então alteraram a composição genética das células, excluindo regiões de imprinting para efetivamente imitar o processo de "desligamento" na reprodução normal.

No caso dos camundongos fêmeas, três regiões de imprinting foram excluídas das células-tronco, que foram então injetadas nos óvulos de outro camundongo.

No caso dos ratos machos, sete regiões de imprinting foram deletadas e as células foram injetadas em um óvulo de camundongo junto com o esperma de um segundo "pai" de camundongo.

O núcleo do óvulo do rato foi removido, o que significa que não havia material genético feminino, e o óvulo fertilizado foi colocado em um camundongo substituto.

Usando dois conjuntos de DNA de camundongos fêmeas, com manipulação de genes, os cientistas produziram 29 bebês de 210 embriões, que viveram até a idade adulta e se reproduziram normalmente.

Mas os ratos produzidos a partir de dois conjuntos de material genético masculino sobreviveram apenas 48 horas. Os pesquisadores planejam um estudo mais aprofundado sobre o motivo pelo qual o processo não funcionou.

