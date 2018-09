O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

I-Porter: a mala com rodas que segue seu proprietário sem necessidade de arrastá-la

A Feira Internacional de Eletrônica (IFA) 2018 de Berlim, um dos salões mais importantes do setor junto com o CES de Las Vegas, apresentou várias curiosidades este ano.

- A 'mala-cachorrinho' -

A I-Porter é uma mala "carry-on" com rodas, que segue seu proprietário sem que ele precise arrastá-la, ou tocá-la. É equipada com um pequeno robô e rodinhas automáticas. Graças a um laser, a mala detecta a presença humana e até a velocidade que seu proprietário anda, sempre mantendo-se a dez centímetros de distância. Para evitar que se engane e siga outra pessoa, seus proprietários têm de usar uma pulseira Bluetooth. Custa 1.500 euros.

- Panelas futuristas -

O fabricante alemão de eletrodomésticos AEG desenvolveu dois tipos de panelas inteligentes: SenseBoil e SenseFry. Ambas têm sensores que diminuem automaticamente a temperatura para evitar que a água fervendo derrame, ou que a carne queime.

- Tradutor universal -

O Pocketalk é um pequeno aparelho que cabe na palma da mão e serve de intérprete simultâneo de mais de 70 idiomas. Quando se pronuncia uma frase em uma língua, ele a traduz automaticamente. Funciona apenas com wi-fi, ou com um cartão SIM. Em alguns casos, ainda se confunde. Custa cerca de 230 euros.

- Vibradores conectados -

Os brinquedinhos eróticos conectados têm um pavilhão específico no salão, com vibradores destinados aos homens, ou a ambos os sexos. Esse setor está em plena renovação, porque este ano expirou uma patente que impedia o surgimento de novos produtos de estimulação sexual autônoma.

- Alto-falante oval -

A companhia dinamarquesa Bang & Olufsen apresenta um alto-falante em formato oval de alumínio que pode ser colocado na mesa, ou na parede. Além do design atraente, outra característica do dispositivo é que pode ser ativado apenas tocando-se nele levemente com a mão.

- Máscara antipoluição -

Entre as inúmeras máscaras contra poluição expostas na IFA 2018, a empresa francesa Rpur apresentou uma especialmente pensada para ciclistas e motoristas. A máscara filtra as partículas finas, o diesel, o pólen, os vírus e as bactérias, graças a seus componentes nanotecnológicos integrados na tela.

