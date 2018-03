O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

15. Agosto 2014 - 14:57

O diretor geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Yukiya Amano, viajará no domingo ao Irã para facilitar o avanço do diálogo e da cooperação com o país, anunciou a agência da ONU.

Amano se reunirá com autoridades do país, segundo a AIEA.

Em julho, o Irã e o grupo 5+1 (Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França e Alemanha), reunidos em Viena, concordaram em ampliar até 24 de novembro a data limite para um acordo final sobre o programa nuclear iraniano, inicialmente previsto para 20 de julho.

Antes da assinatura de um acordo final, os países desejam obter garantias sobre a natureza estritamente civil do programa nuclear iraniano, em troca da suspensão das sanções contra o Irã.

Teerã sempre afirmou que seu programa tem caráter apenas civil.

As negociações serão retomadas antes do início da Assembleia Geral anual da ONU, prevista para 16 de setembro.

Depois de seis rodadas de negociações desde fevereiro, as duas partes parecem ter aproximado suas posições em alguns pontos, incluindo a questão do reator de água pesada de Arak — capaz de fornecer plutônio que pode ser usado na composição da bomba atômica - e sobre o aumento das inspeções das instalações nucleares iranianas.

