Este conteúdo foi publicado em 10 de Julho de 2014 21:58 10. Julho 2014 - 21:58

Fachada do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, em 7 de julho de 2014

O britânico Ray Whelan, diretor da Match Services acusado de revender ilegalmente ingressos da Copa do Mundo, deixou o hotel onde estava hospedado e está "foragido" da justiça, informou o delegado Fábio Barucke à imprensa.

"Ele saiu pela porta dos funcionários, vimos pelas imagens ele saindo apressado. Ele é considerado foragido", explicou Barucke.

A justiça decretou nesta quinta-feira a prisão preventiva de Whelan e outras dez pessoas acusadas de pertencerem a uma rede internacional de revenda de ingressos da Copa do Mundo.

O 12º acusado pela polícia permanecerá em liberdade provisória porque colabora com a investigação, informou à AFP a polícia.

Tirando Whelan, os outros dez envolvidos já estão presos preventivamente no complexo penitenciário de Gericinó, em Bangu.

O diretor da Match Services foi detido na segunda-feira pela polícia do Rio de Janeiro no hotel Copacabana Palace, onde estava hospedado, mas foi liberado horas depois, ao receber a liberdade condicional. A polícia informou que seu passaporte e credencial da Fifa foram confiscados.

A Match, com sede na Suíça, acusou na quarta-feira a polícia de deter Whelan ilegalmente, garantindo sua inocência e sua cooperação com as investigações.

