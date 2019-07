O mafioso italiano Rocco Morabito, em foto divulgada pelo Ministério do Interior uruguaio horas após a sua fuga

Dois homens que fugiram de uma prisão uruguaia com o capo italiano Rocco Morabito em junho passado foram recapturados no Uruguai nesta quinta-feira, informou o Ministério do Interior.

"São três os recapturados" dos quatro que escaparam e "só resta a captura de Rocco Morabito, ainda pendente", afirma o comunicado divulgado no site da pasta, que contabiliza a prisão na cidade de Minas de Leste (cerca de 140 km noroeste de Montevidéu) do uruguaio Matías Sebastián Acosta e do argentino Bruno Ezequiel Díaz.

Os dois homens e um terceiro homem recapturados em 26 de junho escaparam de uma prisão em Montevidéu, juntamente com o capo italiano Morabito, pelo teto e chegaram à rua depois de invadirem um apartamento ao lado do centro de detenção.

O quarteto escapou de uma prisão no centro de Montevidéu, deixando as autoridades penitenciárias uruguaias em maus lençóis.

