Equipes de resgate trabalham no local onde o ônibus se acidentou, entre as localidades de Loja e Balsas.

Doze pessoas morreram e 27 ficaram feridas nesta terça-feira em mais um acidente de ônibus no Equador, o sétimo deste tipo nos últimos 37 dias, informaram as autoridades.

Em pouco mais de um mês, os acidentes envolvendo ônibus no Equador deixaram 63 mortos.

"No momento temos 27 pessoas feridas e doze falecidas", revelou o governo da província costeira de El Oro em um comunicado.

Os "doze mortos" foram confirmados no Twitter por Rosa López, governadora da província do sudoeste do país e limítrofe com o Peru.

A princípio, a procuradoria informou 12 mortos e 23 feridos no acidente ocorrido na estrada entre as cidades de Loja e Balsas, a última em El Oro.

As autoridades de El Oro investigam as causas do acidente com o ônibus, que pertencia à cooperativa Nambija e caiu em um abismo de 110 metros na madrugada desta terça.

Desde 12 de agosto passado foram registrados sete acidentes de ônibus no Equador, que deixaram 63 mortos e 179 feridos.

No Equador, 96% dos acidentes rodoviários estão ligados à falha humana, principalmente imperícia do motorista.

