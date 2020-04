As eleições presidenciais e parlamentares na República Dominicana, inicialmente previstas para 17 de maio, foram adiadas para 5 de julho, devido à pandemia do novo coronavírus.

A Junta Central Eleitoral (JCE) "adiou por motivo de força maior, a emergência sanitária, as eleições ordinárias gerais para presidente, senadores e deputados da República Dominicana", fixando como nova data, 5 de julho, destacou uma resolução da entidade.

Caso nenhum dos candidatos a presidente ou vice-presidente conquiste 50% dos votos válidos mais um, o segundo turno deve ser em 26 de julho, acrescentou o documento.

A República Dominicana registrou 3.167 casos do novo coronavírus e 177 mortes, segundo o relatório do Ministério da Saúde nesta segunda-feira.

Cerca de 7,5 milhões de dominicanos estão aptos a votar nas eleições presidenciais e parlamentares.

Em 5 de julho, ele escolhem presidente, vice-presidente, 32 senadores, 190 deputados e 20 assentos no Parlamento do país centro-americano.

Na semana passada, a JCE iniciou uma rodada de consultas aos partidos políticos sobre uma possível mudança de agenda.

A Constituição do país define 16 de agosto como data para a mudança de governo, de forma que a votação e um eventual segundo turno não vão exceder esse limite.

Diante do aumento de casos do novo coronavírus no país, também nesta segunda-feira, o presidente Danilo Medina assinou a extensão da declaração nacional de emergência até 30 de abril.

A República Dominicana ordenou um toque de recolher das 17:00 às 18:00 locais, o fechamento das fronteiras e a paralisação de atividades econômicas não essenciais para impedir a propagação da COVID-19.

