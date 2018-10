O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

21 de Outubro de 2018

A Interpol ativou o alerta azul para localizar o ex-ministro do governo do presidente Rafael Correa (2007-2017) Fernando Alvarado, acusado de peculato, anunciou neste sábado a ministra equatoriana do Interior, María Paula Romo.

"Neste momento, existe o pedido de localização e buscas a Fernando Alvarado", assinalou a ministra em entrevista coletiva.

Alvarado foi declarado foragido da Justiça após ter removido a tornozeleira eletrônica que usava desde agosto devido a uma investigação de peculato. Ele estava proibido de deixar o país e deveria se apresentar periodicamente à Justiça.

Outros questionamentos sobre o ex-ministro estão relacionados a contratos com empresas de familiares, entre elas a de seu irmão Vinicio Alvarado, que também foi funcionário do governo Correa.

Autoridades anunciaram que pedirão à Justiça que proíba a saída do país de funcionários de alto escalão do governo de Correa, que enfrenta na Bélgica (para onde se mudou após deixar o poder, em maio de 2017) uma investigação pelo sequestro de um opositor em 2012.

O crime de peculato não prescreve no Equador, e é punido com até 13 anos de prisão.

