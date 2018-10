O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

A Justiça determinou o julgamento por lavagem de dinheiro da ex-presidente argentina Cristina Kirchner e de seus dois filhos, entre outros acusados, segundo um comunicado judicial divulgado nesta quarta-feira.

Kirchner, atual senadora, é a política de oposição com maior apoio de acordo com as pesquisas para as eleições presidenciais de 2019, em que o presidente Mauricio Macri buscará um segundo mandato na Casa Rosada.

A ex-presidente, que acumula sete processos, garante que é inocente e que as acusações contra ela pretendem bani-la da atividade política.

O caso pelo qual é processada com seus filhos, investiga o aluguel de complexos habitacionais nas mãos dos empresários Cristóbal López e Lázaro Baez, ambos presos.

O juiz Julián Ercolini investiga o chamado caso 'Los Sauces', no qual a ex-presidente e seus filhos, o deputado Máximo Kirchner e sua irmã Florencia, são acusados.

De acordo com a acusação, Kirchner liderou entre janeiro de 2009 e março de 2016 uma associação ilegal que executou "um esquema para reciclar fundos de origem ilícita através da Los Sauces S.A.", a empresa imobiliária familiar.

A acusação alega que, dessa maneira, "conseguiu lavar uma parte do dinheiro de procedência ilegal que foi canalizado por empresas do grupo Báez Indalo e pelo grupo (de Christopher Lee), através da atividade imobiliária e hoteleira".

No total, outras 18 pessoas serão julgadas juntamente com os Kirchners.

Embora o julgamento ainda não tenha data, deverá começar no próximo ano.

