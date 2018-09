O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Facebook, que apresentou no ano passado sua versão sem fios do Oculus chamado "Go", anunciou nesta quarta-feira uma nova edição mais poderosa denominada "Oculus Connect"

O Facebook revelou nesta quarta-feira uma versão melhorada de seu óculos de realidade virtual Oculus, com maior potência para converter os exigentes gráficos de mundos digitais em uma experiência sem fio.

O novo dispositivo Oculus "Quest", apresentado na conferência de desenvolvedores dessa unidade do Facebook, é dirigido aos jogadores que buscam a imersão em mundos virtuais, com outras possíveis aplicações no futuro.

"Esta é a experiência virtual sem fio que temos esperado", disse o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, ao descobrir o novo dispositivo, e enfatizou o compromisso da companhia com a realidade virtual.

A nova versão do conjunto de realidade virtual conta com a mesma qualidade de experiência que seu antecessor, o Oculus Rift, mas sem cabos. Sua chegada ao mercado será no começo do ano que vem a um preço de 399 dólares. A companhia prometeu 50 títulos de jogos disponíveis no lançamento.

Na conferência de dois dias, o Facebook busca inspirar os desenvolvedores para criar um ecossistema de conteúdos: jogos, filmes, espaços de encontro e outras experiências na realidade virtual.

"Daremos grandes passos tanto em tecnologia como em conteúdo", disse Zuckerberg à audiência.

