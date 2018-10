O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 26 de Outubro de 2018 17:26 26. Outubro 2018 - 17:26

O Facebook anunciou nesta sexta-feira que bloqueou grupos e contas ligados ao Irã para influenciar a política americana e britânica com publicações sobre temas como a imigração e as relações raciais

O Facebook anunciou nesta sexta-feira que bloqueou grupos e contas ligados ao Irã para influenciar a política americana e britânica com publicações sobre temas como a imigração e as relações raciais.

O chefe da política de segurança cibernética do Facebook, Nathaniel Gleicher, afirmou que 82 páginas, grupos e contas originadas no Irã violaram suas regras sobre comportamento falso coordenado.

Gleicher disse que têm semelhanças com as contas retiradas no início do ano e ligadas à mídia estatal iraniana, mas a identidade dos culpados ainda precisa ser determinada.

"Muitas vezes é difícil saber quem está por trás desse tipo de atividade", afirmou o executivo em teleconferência.

Os donos das contas tentaram ocultar suas identidades se passando por cidadãos americanos e, em alguns casos, britânicos, segundo Gleicher.

As publicações em contas ou páginas, incluindo perfis do Instagram - de propriedade do Facebook -, focavam em "semear discórdia" através de tópicos altamente controversos, ao invés de campanhas ou candidatos específicos.

O problema envolveu 30 páginas, 33 contas e três grupos no Facebook, além de 16 contas no Instagram.

Pouco mais de um milhão de contas seguiram pelo menos uma dessas páginas, principalmente durante o ano passado, de acordo com o Facebook.

As contas envolvidas organizaram sete eventos no mundo real, mas Gleicher não revelou detalhes sobre se eles ocorreram ou quantas chamadas eles fizeram.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português