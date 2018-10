O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O Facebook começou a lançar "novas ferramentas" para ajudar os usuários a pôr fim ao assédio e bullying on-line, que afeta especialmente os jovens, anunciou a empresa nesta terça-feira (2).

Estas "ferramentas e programas" devem ajudar as pessoas "a controlar melhor as experiências indesejadas, ofensivas ou nocivas", explicou em um dos blogs do grupo o responsável do tema no Facebook, Antigone Davis.

Por exemplo, os 2,2 bilhões de usuários poderão ocultar ou eliminar grupos de comentários ao invés de um por um, disse.

Outra novidade é que agora um usuário poderá informar ao Facebook sobre o assédio a amigos que hesitam em denunciar essas situações.

Além disso, a plataforma está testando a possibilidade de que os usuários busquem ou bloqueiem termos considerados ofensivos que apareçam nos comentários de suas publicações.

Segundo uma pesquisa publicada no fim de setembro, 59% dos adolescentes americanos dizem que são assediados na Internet e 63% dizem que este é um grande problema para os jovens de sua idade.

