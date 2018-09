O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Juan Fuentes Soria (C) junto com o Presidente do congresso Luis Rabbe (D) depois de tomar posse como vice presidente da Guatemala, em 16 de setembro de 2015

A Guatemala formalizou nesta terça-feira (4) a solicitação de extradição do ex-presidente do Congresso Luis Rabbé, detido no México em julho por sua ligação em uma trama de corrupção por cargos fictícios, informou a Procuradoria.

"O Ministério Público fez o requerimento ante o tribunal controlador do caso (...) para que o ex-deputado enfrente o processo de extradição para a Guatemala", disse à imprensa Julia Barerra, porta-voz da Procuradoria.

Rabbé, que presidiu o Congresso entre janeiro de 2015 e o mesmo mês de 2016, foi preso em 23 de julho na cidade de Monterrey, no norte do México.

O ex-congressista saiu do país em agosto de 2016 após perder seu foro como deputado e, pouco depois, foi declarado foragido.

Um juiz penal havia expedido uma ordem de captura por sua vinculação em uma trama de cargos ilegais quando presidiu o Parlamento.

Segundo as investigações da Procuradoria, Rabbé é suspeito de autorizar nomeações irregulares para integrantes da junta diretiva do Parlamento, apesar de alguns não cumprirem com os requisitos para o cargo, e criou ao menos 164 vagas fictícias cujos salários foram pagos mensalmente.

