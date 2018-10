O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

Este conteúdo foi publicado em 9 de Outubro de 2018 17:20 09. Outubro 2018 - 17:20

O candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, comentou nesta terça-feira a resposta de seu adversário de extrema direita, Jair Bolsonaro, do PSL, à sua proposta de que assinassem conjuntamente uma "carta de compromisso contra as 'fake news'".

O ex-capitão do Exército rejeitou a proposta e jogou na cara de Haddad seu vínculo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

"O pau mandato de corrupto me propôs assinar uma carta de compromiso contra as mentiras na internet. O mesmo que está inventando hoje que vou aumentar o imposto de renda para os pobres. É um canalha!", afirmou Bolsonaro em seu Twitter.

Indagado a respeito pelos jornalistas em São Paulo, Haddad respondeu: "Recebemos uma resposta do nível do candidato".

Bolsonaro obteve no primeiro turno no domingo 46% dos votos, contra 29% de Haddad.

O PT habilitou um número de telefone para receber denúncias falsas.

Entre domingo e segunda houve muitas fake news que afirmavam que Haddad teria renunciado à candidatura, que Lula teria apoiado Bolsonaro ou sobre uma urna eletrônica que só permitia o voto no candidato da esquerda. Todas as informações foram desmentidas.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Banner da página Facebook da swissinfo.ch em português swissinfo.ch em português