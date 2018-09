O seguinte conteúdo vem de parceiros externos. Nós não podemos garantir que esse conteúdo seja exibido sem barreiras.

O candidato do PT, Fernando Haddad, no Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 2018

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria um "grande conselheiro" em um governo do Partido dos Trabalhadores (PT), avaliou nesta segunda-feira o candidato Fernando Haddad, após visitar o líder da esquerda na prisão em Curitiba.

"O Brasil precisa do nosso governo e precisa do Lula orientando como um grande conselheiro", disse Haddad a jornalistas.

"Ele é um interlocutor permanente de todos os dirigentes do partido e nunca deixará de ser. Não temos nenhum problema com isso. Enquanto os outros partidos escondem os seus dirigentes, nós temos muito orgulho de ter o Lula como dirigente".

Esta foi a primeira visita de Haddad à sede da Polícia Federal em Curitiba após ser nomeado oficialmente candidato do PT à presidência. Lula cumpre no local pena de 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro.

A menos de três semanas do primeiro turno das eleições, em 7 de outubro, Haddad surge como o adversário de Jair Bolsonaro no segundo turno, segundo as pesquisas.

Lula, que liderava as sondagens, teve sua candidatura impugnada pela justiça eleitoral com base na lei da Ficha Limpa.

