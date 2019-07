Os programas de inteligência artificial (IA) superaram os humanos nos jogos de damas, xadrez, Go e pôquer entre dois jogadores, mas sempre se pensou que o pôquer entre vários oponentes era uma meta muito mais difícil - até agora.

Pesquisadores da Universidade Carnegie Mellon, em conjunto com a iniciativa de Inteligência Artificial do Facebook, anunciaram nesta quinta-feira que seu programa derrotou um grupo de seis jogadores profissionais em uma partida de Texas Hold'em.

A vitória do programa, Pluribus, foi relatada na revista americana Science.

"Pluribus conseguiu um rendimento sobre-humano no pôquer multijogador, o que é um marco reconhecido em inteligência artificial e em teoria de jogos", disse Tuomas Sandholm, professor de informática em Carnegie Mellon.

"Até agora, os marcos sobre-humanos da inteligência artificial no raciocínio estratégico se limitaram a uma concorrência bilateral", disse Sandholm em um comunicado.

Segundo os criadores do Pluribus, a tecnologia poderia ser utilizada para resolver "uma ampla variedade de problemas do mundo real", que, como no pôquer, envolvem atores que enganam ou ocultam informações-chave.

O programa primeiro derrotou dois grandes campeões de pôquer, Darren Elias e Chris Ferguson, que jogaram 5.000 mãos cada um contra ele.

O Pluribus depois enfrentou 13 profissionais em um experimento separado, cinco ao mesmo tempo. Em um total de 10.000 mãos, o programa "saiu vitorioso", disseram os pesquisadores.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Suas perguntas se transformam em nossas matérias Suas perguntas se transformam em nossas matérias