Este conteúdo foi publicado em 10 de Outubro de 2018 18:50 10. Outubro 2018 - 18:50

A organização israelense responsável pelo primeiro programa de exploração lunar do país anunciou nesta quarta-feira que o lançamento de um foguete com uma sonda, originalmente planejado para dezembro, foi adiado para o início do próximo ano.

A SpaceIL disse que foi informada de uma "nova data" pela empresa privada americana SpaceX, de Elon Musk, que fornecerá o foguete para transportar a sonda para o espaço, atrasando o lançamento para o início de 2019.

O atraso deve-se às decisões da SpaceX, informou a SpaceIL em um comunicado, observando que os últimos testes da sonda (em forma de cápsula e pesando cerca de 585 kg) foram bem sucedidos.

A alunissagem estava originalmente programada para 13 de fevereiro de 2019, com a missão de realizar pesquisas em seu campo magnético e plantar uma bandeira israelense.

Não foram informadas as novas datas para o lançamento e pouso.

